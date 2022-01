Hledají vrahy prezidenta, málem neměli premiéra

Palec dolů: Na Haiti už zase chtěli vraždit.

Panamské úřady zadržely v pondělí místního času bývalého kolumbijského vojáka Maria Antonia Palaciose, kterého vyšetřovatelé podezírají ze zapojení do vraždy haitského prezidenta Jovenela Moiseho.

Po muži pátrali policisté ve Spojených státech a na Haiti. Vyšetřovatelé se domnívají, že Palacios byl členem skupiny kolumbijských žoldnéřů, kteří v červenci zaútočili na prezidentovu rezidenci.

Podle agentury Reuters byl 43letý muž zastaven při mezipřistání na letišti v Panamě. Imigrační úředníci ho vyzvali, aby dobrovolně nasedl na let do Spojených států, jež po něm prostřednictvím Interpolu pátrají. Do pátrání Interpolu zařadilo muže i Haiti.

Jovenel Moise. FOTO - Wikimedia commons

Palacios podle místního tisku přicestoval do Panamy poté, co byl vyhoštěn z Jamajky, kde ho zadrželi v říjnu a minulý týden ho odsoudili za nelegální vstup na území státu. Jamajský soud ho nechal vyhostit do Kolumbie.

Haitští vyšetřovatelé se domnívají, že Palacios byl členem skupiny více než 20 Kolumbijců, jež měla za úkol zaútočit na rezidenci haitského prezidenta. Muž by současně mohl být i významným svědkem událostí, jež vedly k zabití tehdejší hlavy státu.

Moise, který stál v čele země od roku 2017, byl zastřelen 7. července ve své soukromé rezidenci na předměstí haitské metropole Port-au-Prince. Při útoku byla zraněna jeho manželka. V souvislosti s atentátem bylo zatčeno přes 40 podezřelých, včetně 18 kolumbijských žoldnéřů. Po dalších podezřelých policie pátrá.

Ozbrojenci se v sobotu ve městě Gonaives na severu Haiti údajně pokusili zabít také premiéra Ariela Henryho. S odvoláním na kancelář ministerského předsedy o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Šéf vlády po přestřelce mezi ochrankou a ozbrojenou skupinou z města uprchl, napsala agentura AP.

Přestřelka se odehrála v době, kdy Henry opouštěl místní katedrálu, v níž se účastnil mše na oslavu výročí získání nezávislosti Haiti, popsala AP. Podle místních médií při střelbě jeden člověk zemřel a další dva byli zraněni.

Úřady dosud nestanovily datum voleb, ve kterých obyvatelé vyberou nástupce zavražděné hlavy státu. Henry slíbil, že tvrdě zakročí proti gangům, které úřady viní z nárůstu počtu únosů a blokování terminálů pro distribuci paliv, které v posledních měsících způsobilo vážný nedostatek těchto produktů v nejchudší zemi západní polokoule.

(čtk)