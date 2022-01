Ilustrační FOTO - Pixabay

Podniky trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Česká republika má již pátým rokem pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci EU, a to 2,6 procenta. Od ledna minulého roku nezaměstnanost v ČR postupně dále klesala a počet neobsazených pozic stále výrazně převyšuje počet volných uchazečů. Na nábor cizinců se spoléhá až 60 procent tuzemských firem. Každý druhý podnik trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila Asociace pro zahraniční investice - AFI mezi 182 investory, kteří v ČR investovali v posledních 25 letech. Podniky nejvíce postrádají IT vývojáře, elektrikáře, operátory strojů nebo konstruktéry. Podle zástupců firem by problém měla řešit dlouhodobá podpora atraktivity odborných učilišť a technických vysokých škol, užší spolupráce s firmami a aktualizace učebních oborů.

Shoda panuje v názoru firem na potřebu investovat do vzdělávání digitálních dovedností zaměstnanců. Každá sedmá firma vidí východisko i v přijímání zahraničních pracovníků, k tomu je však podle nich nutné zjednodušit zaměstnávání cizinců. Zahraniční pracovníci často zastávají práci, která není pro Čechy atraktivní. Týká se to nejčastěji výrobních nebo zemědělských podniků.

»Nábor cizinců je časově i administrativně velmi náročný a je potřeba jej zjednodušit. Celkový proces získání pracovního víza a pobytového oprávnění trvá tři až čtyři měsíce a někdy i déle, v Polsku pak 14 dní. Navrhujeme tedy zrychlení procesu a zavedení možnosti získávání krátkodobých víz na delší dobu než tři měsíce, možnost je až na 12 měsíců. Nábor lze zrychlit například digitalizací imigračního procesu, tedy podáváním a vyřizováním veškerých žádostí elektronickou formou přes datové schránky,« uvedla členka řídícího výboru sdružení Gabriela Hrbáčková.

Pomohou zkrácené úvazky?

I přesto, že zájem o zkrácené úvazky roste, zaměstnavatelé z ČR jsou v jejich nabídce za ostatními zeměmi Evropské unie dlouhodobě pozadu. Dle OECD bylo v roce 2020 zaměstnáno v České republice na zkrácený úvazek pouhých 4,9 % zaměstnanců. Největší podíl takto zaměstnaných má dlouhodobě Nizozemsko (36,9 %), další v pořadí jsou Švýcarsko, Japonsko a Velká Británie.

K hlavním zájemcům o zkrácený úvazek patří zejména studenti, příslušníci starší generace a ženy. Ty podle Eurostatu využívají částečné úvazky čtyřikrát častěji než muži. Zatímco nejčastějším důvodem pro volbu zkráceného úvazku je u žen péče o dítě či blízkou osobu, u studentů je to zejména snaha skloubit školní rozvrh s prací a u starších pracovníků chuť zvolnit a věnovat se svým osobním zájmům.

Nedostatek pracovníků brzdí růst

Dle vyjádření výkonného ředitele Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Víta Jáska, brzdí nouze o pracovníky růst české ekonomiky. Zároveň zpomaluje její obnovu po koronavirové krizi a brání využití jejího plného potenciálu. »Pokud by se k nám za prací přesunulo 100 tisíc cizinců, potenciál produkce české ekonomiky by se zvýšil odhadem až o 2,5 %,« tvrdí Jásek.

Kvůli nepružnému a pomalému systému získávání víz a pracovních povolení vzniká prostor k ilegální imigraci. Je zde motivace nefunkční systém obcházet. V ČR momentálně pracují odhadem nelegálně tisíce, ne-li desetitisíce lidí zejména ve stavebnictví. Zjednodušení procesu zaměstnávání by zmenšilo prostor pro nelegální zaměstnávání. Přijmout do firmy cizího státního příslušníka je administrativně i časově velmi náročné. V ČR trvá získat pracovní víza i půl roku, v některých případech dokonce až devět měsíců. V Polsku a Německu celý proces zabere řádově pár týdnů. Řešení se musí odehrát v několika rovinách. Jednou z nich je stanovení si prioritních států, ze kterých bude pracovní síla přicházet. Zde pak odstraňovat zbytečné finanční i administrativní zatížení. Další příkladem je vyřešení neefektivity způsobené tím, že tuto agendu mají na starost tři ministerstva (ministerstvo zahraničí, vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí).

Občané ČR lenivějí

Z rozdílu poptávky a nabídky na trhu práce lze jasně vyčíst, že i kdyby byli do pracovního procesu zapojeni všichni nezaměstnaní, stále by firmám scházelo přibližně 100 000 pracovníků. »Kopírujeme vývoj, který je dobře vidět ve vyspělých ekonomikách sousedních států a nedokázali jsme na něj včasně reagovat. S růstem životní úrovně a odchodem do důchodu těch generací, které byly zvyklé tvrdě pracovat, se situace bude i nadále zhoršovat. Jednoduše lze říci, že na určitých pozicích už Čecha pracovat neuvidíte. Z dlouhodobého hlediska je řešením automatizace procesů, rychlým řešením je pak změna legislativy v oblasti flexibilních úvazků i získávání pracovního povolení pro pracovníky ze zemí mimo EU,« uvádí Kateřina Tkadlecová ze společnosti Flecto. To je nová digitální platforma, která přináší na trh práce flexibilitu. Umožňuje plánování práce dle časových možností pracovníka a dělení plných úvazků na dílčí směny.

Přibývají pracovní pozice, o které Češi již nemají zájem. V posledních letech tak bylo běžné, že je obsazovali lidé z východní Evropy. Nejčastěji z Ukrajiny, Běloruska či Moldávie. V současné době pracovníci nepřicházejí do ČR v takové míře, která by byla potřeba, a jdou do západních zemí. Jedním z důvodů je jednodušší, a hlavně rychlejší imigrační proces. »Problém není jednostranný. I současný vztah zaměstnavatele a pracovníka z Východu se mění. Dlouhodobým trendem je, že u východoevropských pracovníků klesá produktivita práce, což ještě více komplikuje pozici zaměstnavatelů. O to větší mají motivaci k najímání pracovní síly mimo Evropu,« dodala Tkadlecová.

Podle předpokladu společnosti Flecto čeká ČR významné navýšení počtu pracovníků z Asie. Během příštích pěti let jich přijme odhadem až 50 000. Jedná se o nevyhnutelný trend, který jen zpomalila epidemie koronaviru. Oficiálně je na tuzemském trhu práce více než 350 000 volných míst. Skutečné množství však může být až půl milionu.

Montovny potřebují nekvalifikované za nízkou mzdu

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu, odborného mluvčího KSČM

Jaký má KSČM názor na tak masivní zaměstnávání cizinců, jak požadují zaměstnavatelé?

Nejsem sice odborník na zaměstnanost, ale zaměstnavatelé prakticky opakují stále stejně: máme nedostatek pracovníků – už ale nedodávají, že mzdy právě u těch potřebných pracovníků jsou neporovnatelně nižší za stejnou práci v ČR oproti, bohužel, už i Slovensku, ale zejména proti Německu a Rakousku. Přičemž náklady na základní životní potřeby jsou téměř srovnatelné a v některých případech, např. u základních potravin, je bohužel německý trh levnější. O cizincích se mluví zejména z východních zemí, kde jsou mzdy bohužel ještě nižší a nezaměstnanost vyšší. Tento problém se projevuje zejména v příhraničí právě se SRN a Rakouskem, protože naši kvalifikovaní i nekvalifikovaní pracovníci raději dojíždějí za hranice za prací, kde s menší intenzitou práce si vydělají i třikrát víc než u našich zaměstnavatelů. Je rovněž pravda, že přes požadavek většiny poslanců z hospodářského výboru se prakticky od roku 2000 nedaří našemu školství a celé společnosti zajistit, aby se zejména střední školství více zaměřovalo na vzdělávání pro potřeby našeho hospodářství – tedy zejména pro průmysl, energetiku, služby a stavebnictví. Neustále přetrvává vědomí ve společnosti, že musíme vzdělávat zejména manažery, ekonomy, sociology, možná i vysokoškolsky vzdělané techniky, ale zapomíná se na to, že jsou zapotřebí ve výrobním procesu i odborně vzdělané středoškolské kádry. Zaměstnavatelé volají po dovozu zahraničních nekvalifikovaných pracovníků z toho důvodu, že jsme převážně tzv. přepracovatelskou zemí pro západní firmy, a proto chtějí méně kvalifikované pracovníky pouze na zaučení, za nízkou mzdu.

Není sociální systém příliš štědrý, když mnohým našim občanům už práce rukama »nevoní«?

Nedomnívám se, že je sociální systém v ČR příliš štědrý. I sociální dávky jsou stanoveny prakticky na životní minimum, ale chybí kontrola a přísný postup proti zneužívání zejména těmi, kteří využívají mezery v legislativě, slabé kontroly a v mnoha případech nečinnosti úřadů práce při pomoci v zajišťování pracovních příležitostí. Výsledkem jsou uchazeči, vyřazovaní i z evidence úřadu práce.

Mohou potřeby firem pokrýt částečné a flexibilní úvazky? Odbory je považují za prekérní formy zaměstnávání…

Flexibilní úvazky jsou využitelné pro pracovníky, kteří mají ještě jiné povinnosti nebo handicap, např. mateřská dovolená, zdravotně postižení, případně pracující důchodce. Přikláním se k tomu, že by neměly být využívány pro běžné pracovní poměry. Jiná bude otázka při razantnějším nástupu automatizace do výrobního procesu, kdy nebude zapotřebí pracovníků s menší kvalifikací, ale více pracovníků s kvalifikací programování a údržba automatů, případně ekonomů, manažerů, pracovníků v dopravě a službách a obchodníků.

Jiří NUSSBERGER