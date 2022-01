Všechno nejlepší…!

…to si zpravidla přejí lidé do nového roku. Je však stále jasnější, že zůstane jen u přání. Vláda složená z představitelů politických stran, které řada voličů v posledních volbách upřednostnila, už startuje svoji politickou a ekonomickou vizi. Je stejná jako před lety, když byly tyto strany, jak se říká, u vesla, přičemž v mnohém jim byla nápomocna ČSSD. Jenže voliči a dobrovolní nevoliči očividně ztratili paměť a umožnili prožít si mnohé znovu. Zapomněli, jak jejich představitelé v ČR už tenkrát řádili. Jak rozkradli a rozprodali republiku, zprivatizovali byty, pro bohaté měli otevřenou dlaň, pro ostatní škrty. Jak bez uzardění předali majetek, který vytvořil lid této země, církvi, jak se objímali se sudeťáky. Jak rozbili Československo, zavlekli nás do NATO a do područí EU. Jak pošlapali dobré vztahy se zeměmi, jako je například Rusko nebo Čína. Jak zlikvidovali vysokou úroveň našeho školství, zemědělskou soběstačnost a rozvinutý český průmysl. Vzpomínáte si? To všechno mají na svědomí ti, kteří nám teď, díky počtu odevzdaných hlasů, opět začínají hrát svou obehranou písničku!

Patřičné odměny za volební výsledek se dočkají nejen ti, kdo jim hodili svůj hlas, ale i my ostatní. Zdražování energie, tepla (včetně dálkového vytápění), plynu, svozu odpadu a vody je jen začátek. Zdraží všechno - potraviny, pohonné hmoty, hypotéky, jízdné. Slevy pro důchodce? Ty se zruší, musí se přece někde ušetřit. Slíbené přidání na platech? Ani náhodou! Státní rozpočet se musí seškrtat. A tak kromě důchodců přicházejí na řadu zdravotníci, učitelé, hasiči, policisté…a nejen oni. Zdražení až o tisíce měsíčně pocítí běžné rodiny. Zvlášť ty s dětmi. Děti se musí najíst, každou chvíli potřebují nové oblečení, boty, je třeba zaplatit kroužky na další pololetí.

Jako každý normální člověk bych všem chtěla popřát vše nejlepší do nového roku. Ovšem vzhledem k výsledkům posledních voleb to bude jen přání z říše snů. Poučíme se někdy?

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha