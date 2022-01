Nebudou to mít zas tak složité

Když jsem minulou středu uslyšel informaci o tom, že Izrael plánuje postavení dalších židovských osad na Golanských výšinách, což znamenalo potvrzení jejich anexe, aniž by zdejší arabští obyvatelé do toho třeba referendem měli co mluvit, připomněl jsem si rétoriku západního společenství směrem ke Krymu. Pro něj připojení poloostrova k Rusku byla agrese, protože Krym patřil podivným darem Ukrajině, ač nikdy předtím její součástí nebyl. Naproti tomu Golanské výšiny připadly po roce 1946 k mandátnímu území Sýrie ovládanému Francouzi a poté, když Sýrie získala samostatnost, se staly součástí této země. V šestidenní válce Izrael Golany obsadil a v roce 1981 speciálním zákonem anektoval. Tento zákon odmítla Rada bezpečnosti. Platí dodnes, ale Izrael jej nebere na vědomí.

Navíc jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti, Spojené státy, za vlády prezidenta Trumpa schválily záměr Netanjuahovy vlády připojit Golanské výšiny k Izraeli. Světové společenství neprotestovalo. Ani při budování dalších izraelských sídlišť. Jen část odvážnějších zpochybnila Trumpovo gesto. Tím všechno skončilo a následovalo mlčení. Na čtyřicet tisíc obyvatel arabského původu se tak bez hlasování stalo vlastně izraelskými občany a snaha, aby se postupně počet Izraelců zde rozšiřoval, umožní postupně převážit původní obyvatelstvo bez ohledu na stále platící rezoluci Rady bezpečnosti mnohokrát v nějaké formě zopakovanou. To jsou fakta.

O Golanských výšinách a jejich obsazování Izraelci se tedy mlčí. Jako by to byla jen okrajová záležitost. Pouze Česká televize před časem odvysílala pořad o tom, jak se zdejšímu původnímu obyvatelstvu pod izraelskou vlajkou dobře žije a že se vůbec netouží vrátit do totalitní Sýrie. Nevím, koho přesvědčila, ale už tento přístup jaksi odporuje zmíněnému postoji Rady bezpečnosti. Kdyby podobně ČT postupovala, pokud jde o Krym, pak zřejmě pro příslušného vedoucího by to byl poslední pořad.

Krym totiž neanektovali přátelé našich přátel, ale stal se součástí Ruska a to je momentálně nepřítelem světa, tedy toho americkounijního. Přátelé našich přátel mohou tedy na Golanách dělat, co chtějí, jenže Krym je něco jiného. Tamní obyvatelstvo se rozhodlo po eurounijním Majdanu pro »návrat domů« a po svobodném hlasování se »domů« také navrátilo. Převrat v Kyjevě ukázal, že na to mají právo. Jenže Krym potřebovaly Spojené státy k ovládnutí Černého moře a Rusko je dnes pro jejich světovládné záměry nepřítel. Pro nás ne, ale co by neudělaly naše vlády pro našeho největšího přítele! A tak i nás připojení Krymu k Rusku, ač se nás to vůbec netýká, rozčílilo do běla. Proto, abychom i my ukázali, jak věrnými přáteli jsme pro USA, jsme vytvořili kauzu Vrbětice, kauzu ricin, což nakonec byl propadák, a svrhli sochu maršála Koněva, jenž symbolizoval osvoboditelskou cestu Rudé armády.

Vidíte, jak je všechno jednoduché. Stačí si jen uvědomit, »kdo je náš« a kdo nikoli, a podle toho určit naše postoje. Proto si myslím, že ani ministr zahraničí, ani ministryně vojenství Fialovy vlády to nebudou mít ve svém rozhodování zas tak složité.

Milan ŠPÁS