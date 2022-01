Určitě bude zase dobře…

Člověk nesmí ztrácet naději, ta umírá vždycky poslední a přelom roku 2021 a 2022 nás nutil k zamyšlení nad tím, co jsme udělali dobře, co jsme mohli udělat lépe a co jsme raději neměli dělat vůbec.

Myslí mi táhly tyto úvahy, když jsem sledovala silvestrovský ohňostroj u nás ve Svitavách. Byl pěkný, doprovázený líbivou hudbou, jen ta bezpečnostní opatření trošku pokulhávala, nejen celé město, ale také okolní obce se přidaly, a tak je jasné, že rozestupy nebyly možné. Byly zrušeny vánoční trhy a doprovodné akce, lidé se chtěli vidět, tak ten ohňostroj byl takovým vhodným zpestřením. Po půlnoci pokračoval v jednotlivých částech města s přáním šťastného vykročení do nového roku.

Ale slavnostní nálada pomine a my se vracíme do všedních dní. Zamysleme se nad tím, co je pro nás důležitější – že život je krásný, když jsi naživu, že jsme jen kapky v jednom moři a na světě jsme jen na návštěvě a že některé situace zvládneme jen společně. Při pohledu do zrcadla si řekněme, že mít bílé vlasy není tak špatné a že být s rodinou je fajn. Naučme se vnímat dech svůj i ostatních, dívat se navzájem do očí, abychom ochránili své milované, respektovat druhé a základní pravidla soužití. Snad se nám to podaří a život bude příjemný. Moc si to přejme.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ