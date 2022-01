Takhle už tedy ne!

Sportovní svět má za sebou jednu velkou ostudu. Nedohráno kvůli covidu, konkrétně kvůli variantě omikron, zůstalo mistrovství světa hokejistů do 20 let – nejostřeji sledovaná událost přelomu letopočtů. Nejprve se ocitl v karanténě americký výběr, po něm Češi, a když kontumovat museli ze stejného důvodu svůj duel proti Slovensku i Rusové, sáhla Mezinárodní hokejová federace k netradičnímu kroku – zrušení celé akce.

Krok to sice byl netradiční, ale pochopitelný. Kvůli kontumacím by se ze světového šampionátu mohla stát bramboračka, nebo chcete-li guláš, který by nedokázali uvařit snad ani pejsek s kočičkou. Představte si, že by k titulu dokráčeli například Rakušané nebo Němci, a to jen proto, že jim jeden soupeř za druhým vzdával své zápasy!

To je nicméně jediné, co se dá označit slovem »pochopitelný«. Nad ostatními nelze než kroutit hlavou, až si ji člověk ukroutí. Proč se vlastně celé klání konalo v Kanadě a nepřesunulo se včas jinam, kde neřádí zákeřný vir s takovou intenzitou a kde by neplatilo pravidlo, že když jeden hráč onemocní, nemůže k zápasu nastoupit celý tým? To je vůbec »výborná« zásada. Nechápu, proč takto trestat mladé, zdravé lidi, když nemají žádné příznaky. Ti negativně testovaní přece nemohou nikoho nakazit. A kdyby se důsledně dodržovala ona tolik slibovaná bublina, mohly se odehrát všechny duely – tak, jak je tomu zvykem například u evropských fotbalových soutěží. Jen bez onoho nebohého pozitivně otestovaného.

A čemu už vůbec nerozumím, je, proč to v hotelu, kde bydlely jednotlivé týmy, vypadalo jako na jarmarku. V jednom se dokonce pořádala svatba! To se potom těžko udržuje covid na uzdě. Šlo o hru s ohněm, který nakonec opravdu spálil celý ostře sledovaný podnik. Ostudu si tak vysloužili nejen kanadští pořadatelé, ale celá Mezinárodní hokejová federace.

Ono celé lpění na tom, aby se šampionát konal právě v Kanadě, kde budou mít skauti profesionálních klubů z věhlasné NHL pěkně na očích všechny vycházející hvězdičky, se ukázalo jako pořádný krok vedle. Je mi jasné, že si před turnajem dupli nejen skauti, ale také sponzoři. Jenže zdraví má být přednější než všechny peníze. A vážnost takového turnaje, jakým je MS, také.

Viděli jsme názornou ukázku, jak se to celé dělat nemá. Amatérismus nejhoršího zrna. A hazard s dobrým jménem olympijského sportu. Takhle už tedy ne, pánové kolem ledu…

Petr KOJZAR