Senátoři proti povinnému očkování vybraných skupin

Kdo hovoří jinak než mainstream, je antivaxer a chce se prý zviditelnit. Polarizace v plném proudu…

Nařízené očkování seniorů a vybraných profesních skupin proti COVID-19 je podle některých členů horní parlamentní komory v rozporu s Listinou základních práv a svobod a dalších právních předpisů. Vedlo by k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání. Proto čtrnáct z nich podalo 31. prosince na vyhlášku o povinném očkování ústavní stížnost. Předkladatelé své postoje vysvětlili na tiskovém brífinku.

Vyhlášku s účinností od začátku března schválila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), současný kabinet Petra Fialy (ODS) má šanci to změnit ještě před rozhodnutím Ústavního soudu, k čemuž ho signatáři návrhu vyzvali.

Fialův kabinet plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování minimálně pro seniory. Novelu vyhlášky předloží ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v první polovině února v závislosti na vývoji epidemie. Senátoři ho k tomu vyzvali dopisem. Fiala po jednání vlády uvedl, že o novele vyhlášky bude kabinet rozhodovat do poloviny února. Mluvčí ministerstva zdravotnictví v úterý řekl, že rozhodnutí padne pravděpodobně dříve.

Návrh senátoři poslali Ústavnímu soudu 31. prosince s žádostí o přednostní projednání. Ústavní soud musí dát vládě 30 dní na vyjádření. Jako zpravodaj se jím bude zabývat ústavní soudce Pavel Šámal.

Právníci Tomáš Nielsen a Ondřej Dostál, kteří stížnost senátorů vypracovali, resp. konzultovali, věří, že nová vláda novelu vyhlášky zruší ještě před soudním verdiktem. »Je nezbytné, aby Ústavní soud přezkoumal zejména přiměřenost vyhlášky,« řekl Nielsen. Jde podle něho o zásah do lidských práv. Je přesvědčen, že vyhláška nemá žádné právní ani medicínské opodstatnění.

Současné znění

Podle současného znění schválené vyhlášky musí lidé mít dokončené očkování do 28. února. Pro ty, kteří se ještě očkovat nenechali, to znamená vakcinaci zahájit nejpozději 8. února, aby stihli dostat druhou dávku po 21 dnech. Lidé, kteří dosáhnou 60 let, se mají podle dosavadního znění vyhlášky nechat očkovat do čtyř měsíců. Dosud neočkovaných lidí v těchto skupinách je podle odhadů asi půl milionu. Od února navíc bude platit očkování dvěma dávkami jen devět měsíců, dál bude nutné přeočkování.

Vyhláška má od března zavést povinné očkování pro zaměstnance zdravotnických zařízení a studenty zdravotnických oborů, pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, pro policisty a městské strážníky či celníky.

Polarizuje to společnost

Senátorka a iniciátorka podání Alena Dernerová z klubu STAN zmínila, že vakcinace nevede ke kolektivní imunitě, neboť i očkovaní lidé mohou infekci dále přenášet. »Povinná vakcinace, která vyvane po dvou dávkách, kdy nemáte žádné protilátky... a protilátky těch, kteří covid prodělali, se neuznávají – tak to je podle mě špatně. Nemohu požadovat povinnou vakcinaci v momentě, kdy mohu po vakcinaci nakazit jiného člověka,« řekla Dernerová, jež je profesí dětská neuroložka. Podtrhla však, že předkladatelé nejsou proti principu očkování. »Ani jeden z nás, kteří jsme podepsali tento návrh, není proti očkování. V současné době ti, kdož hovoří trošku jinak než mainstream, jsou považováni za antivaxery a ty, kteří se chtějí zviditelnit.« Do takových skupin se senátoři neřadí, zdůraznila Dernerová, a poukázala na polarizovanou současnou společnost, čemuž přispěla dle ní právě i povinná vakcinace proti COVID-19. Současně lehce »naťukla« okolnosti smlouvy s firmou Pfizer, o niž se zajímala a mnohé části smlouvy shledala začerněné…

Podle některých senátorů má řada lidí včetně zdravotníků, záchranářů či policistů závažné důvody, proč se dosud nenechali očkovat. Vyhláška je staví do situace, že mohou přijít o svou práci a příjem. Někteří zaměstnavatelé si totiž podle senátorů vykládají vyhlášku tak, že zaměstnanci musí být plně naočkováni do konce února. »Jsme přesvědčeni, že neexistují důvody, které by takto intenzivní zásah do ústavně zaručených práv ospravedlňovaly,« uvedla Dernerová. Právník Nielsen je přesvědčen o tom, že by nebylo možné propustit člověka, který by se povinnému očkování proti covidu nepodrobil.

Signatáři napříč spektrem

K návrhu na zrušení části vyhlášky bylo třeba nejméně deseti senátorských podpisů. Podepsali ji kromě Dernerové Jiří Růžička z klubu Starostů, Jan Horník (STAN), Pavel Fischer (nezávislý), Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Martin Červíček (ODS), Jan Žaloudík (ČSSD), Lukáš Wagenknecht (Piráti), Jaroslav Chalupský z klubu TOP 09 a ODS či Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz).

»Mluvili jsme o rozdělení společnosti v názoru na očkování. Tomu přispívá i to, že slyšíme jen jednostranné informace zastánců očkování a neslyšíme názory odborníků (kteří nejsou zastánci). Nemyslím si, že jsou to menší odborníci než ti zastánci,« řekl na brífinku Doubrava a požádal, aby občané mohli ve sdělovacích prostředcích posoudit argumenty z obou stran.

(mh)