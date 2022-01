Věž Bajtěrek v Nur-Sultanu. FOTO - Wikimedia commons

Prezidentovi Kazachstánu došla trpělivost

S bandity se nevyjednává

Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev v televizním projevu k národu prohlásil, že zůstane v hlavním městě Nur-Sultan, ať se bude dít cokoliv. Prohlásil také, že přebírá funkci předsedy bezpečnostní rady, kterou dosud zastával jeho předchůdce v nejvyšším úřadu Nursultan Nazarbajev, a že hodlá v této funkci postupovat »s maximální tvrdostí«.

Prezident vystoupil poté, co si pokračující střety s demonstranty vyžádaly oběti na životech v řadách pořádkových sil. Prezident podle agentury TASS také přislíbil politickou transformaci země a postupné reformy. »Jsou zabití a ranění, tlupy banditských živlů bijí a ponižují vojáky, honí je nahé po ulicích, znásilňují ženy, rabují obchody. Situace ohrožuje bezpečnost všech obyvatel Almaty. Nelze to dále strpět. Kromě toho se situace vyhrotila i v některých dalších městech, a proto jsem zavedl v řadě regionů výjimečný stav,« řekl prezident podle agentury Interfax. »Pozornost vzbuzuje vysoká organizovanost výtržnických živlů. Svědčí to o pečlivě promyšleném plánu spiklenců, kteří jsou finančně motivováni,« pokračoval podle agentury TASS Tokajev. »Společně překonáme toto černé místo v dějinách Kazachstánu a vyjdeme z toho silnější,« ujistil šéf státu podle Interfaxu.

Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev. FOTO - Wikimedia commons

V médiích se dříve objevily nepotvrzené informace, že vládnoucí elity údajně začínají opouštět zemi postiženou největšími nepokoji za více než deset let. Po protestech proti zdražení LPG, levnější alternativy k benzínu, odvolal prezident v noci vládu a nově vyhlásil výjimečný stav i v hlavním městě.

Střety mezi demonstranty a policií pokračují v největším městě Almaty, kde dav vtrhl na radnici a do rezidence hlavy státu, kde podle ruských agentur vypukly požáry. Dav také zdemoloval pobočku vládnoucí strany a redakce provládních médií, demonstranti odebírají policistům zbraně. Úřady v Nur-Sultanu a Almaty vypnuly internet a telefonické spojení.

Protesty v Kazachstánu vypukly 2. ledna ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na LPG, jehož ceny se pak zdvojnásobily. K nespokojeným motoristům se přidali i další obyvatelé v obavě, že následovat bude zdražení potravin a dalšího zboží. »U nás vše závisí na plynu. Jestli zdraží plyn, zdraží vše. A obyčejní lidé mají tak nízké příjmy, že budou žít ještě hůř,« objasnil jeden z demonstrantů, Jerlan Sarkulov, internetovému listu Gazeta.ru. Následně se demonstrace rozšířily do dalších měst.

Protesty otřásly obrazem bývalé sovětské republiky jako politicky stabilní a přísně kontrolované země, který za tři desetiletí své nezávislosti Kazachstán využil k přilákání stovek miliard dolarů zahraničních investic do svého ropného průmyslu, poznamenala podle ČTK agentura Reuters.

(rj)