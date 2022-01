Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Dufek a Středula jsou ve při

Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek se pro Haló noviny vyjádřil k vystoupením předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Středula v pořadu Události, komentáře České televize, odvysílaném 4. ledna na kanále ČT24, kritizoval zrušení superhrubé mzdy a označil to za velkou chybu. Také v pořadu 360° na CNN Prima NEWS se ostře pustil do nové vlády. Nelíbí se mu totiž, jak se kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) staví ke zvyšování platů. »Vláda řekla - my jsme sice pokazili otázku daní, příjmu veřejných rozpočtů, a to včetně ODS, která společně s hnutím ANO hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy, ale vy, zaměstnanci státu, přestože jste to nezpůsobili, tak to zaplatíte. Tato míra skutečného naštvání mezi lidmi je extrémně silná, vláda v tomto případě naštvala úplně všechny a myslím si, že to nebyl dobrý tah,« řekl Středula.

»ASO musí vyjádřit nesouhlas s prohlášením Českomoravské konfederace odborových svazů, že zrušení superhrubé mzdy bylo velkou chybou. ASO po celou dobu od zavedení superhrubé mzdy toto daňové opatření kritizovala jako nesystémové a volala po jeho zrušení. Když byla superhrubá mzda minulou vládou konečně zrušena a tento krok také odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou, přivítala toto opatření jako prospěšné pro všechny zaměstnance. ASO proto s kritikou zrušení superhrubé mzdy rozhodně nesouhlasí a bude vždy podporovat snižování daňové zátěže zaměstnanců,« uvedl Dufek.

