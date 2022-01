Čeho se bojím

Někdo mně poslal bez jakéhokoli komentáře jednu starou myšlenku z roku 1848. Návazně mně ji zopakovali mnozí přátelé tak, jak se začala šířit po internetu. Nešlo o »lživou zprávu« - »fake news«, jak jsme si zvykli říkat nebo spíše, jak nám bylo vnuceno. Vyslovil ji v revolučním roku 1848 sám Bismarck, pozdější sjednotitel Německa. Tehdy prý nepomýšlel na porážku Ruska, ale že by německý vůdce někdy nepřemýšlel o získání dalšího území, to snad můžeme zařadit do sféry iluzí! Jenže o čem svědčí tato jeho myšlenka? »Pokud bude chtít někdo porazit Rusko, musí nejprve od něho odtrhnout Ukrajinu a dále proti němu poslat ostatní slovanské národy, protože pouze Slovani jsou rasa, která je schopna zničit sama sebe. S jejich pomocí bude možné Rusko porazit.«

Ve Velké válce se Němci o to pokusili, a dokonce pod jejich bodáky se na Ukrajině udržoval režim hejtmana Skoropadského. Pád centrálních mocností znamenal i konec Skoropadského a pokus Petljury o převzetí moci nad Ukrajinou byl zlikvidován Tuchačevského rudoarmějci. Pokračování Drank nach Osten se tak neuskutečnilo. Podruhé se Němci pokusili o totéž v roce 1941. I když zpočátku se nacionalismus Bandery hodil, později začal vadit a ze zbytků banderovských band vznikly vražedné bojůvky nejen na západě Ukrajiny či SS Grenadierdivision, zabíjející dokonce po skončení 2. světové války i u nás. Ani tento pokus o odtržení Ukrajiny od Ruska se nezdařil.

Pak přišel konec Sovětského svazu. Schůzka z 8. prosince 1991 ve vládní lovecké chatě Viskuli, z níž vzešla tzv. Bělovežská dohoda tří prezidentů – Jelcina, Kravčuka a Šuškeviče. Sovětský svaz přestal existovat. Ukrajina se začala obracet k Západu. Byla ochotna prodat vše – i svou tak často citovanou svobodu. Dotvrdil to majdanský převrat. Postbanderovci dostali zelenou přesto, že polské zkušenosti s jejich předchůdci byly krvavé. A ukrajinští oligarchové se svými poplatníky se rychle připojili. Přinesli totiž doslova »na podnose« Ukrajinu Západu. Předpověď, nebo spíše pokyn prusko-německého kancléře se tak mohl blížit k jeho naplnění.

Jenže od uplynutí tzv. Bělovežské dohody uplynulo třicet let, v čele Ukrajiny je sice Západem protežovaný Zelenskyj, ale v Rusku už nikoli »car Boris«, ale znovuobnovitel slávy Ruska Vladimir Putin, a Rusko se zase zařadilo mezi velmoci. Země stojí pevně na nohách, proto se vymýšlejí zástupné důvody, proč ho máme nenávidět, proč by mělo být zničeno. Od přinesení demokracie až po uskutečnění nápadu paní Korbelové-Albrightové, že není spravedlivé, aby nerostné bohatství Ruska bylo k dispozici jen jedné zemi. Jak k tomu dospět? Prý třeba za použití nejmodernějších zbraní, domnívá se jedna česká pravicová politička.

Jiní jsou »rozumnější«. K tomuto cíli vede cesta, jak pochopil už německý kancléř Bismarck, přes Ukrajinu. Tato cesta byla dnes nastoupena. Slovanské země jsou rozeštvány, už skončila éra slovanství, kapitál si je koupil, Ukrajina je tedy v zorném poli Západu a pak? Ne, pak nebude. Ruský medvěd má sílu se ubránit, jen nevím, zda to pochopili všichni, kteří dnes ve světě a také u nás haraší zbraněmi. A toho se velmi, velmi bojím.

Jaroslav KOJZAR