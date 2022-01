Drazí čtenáři a čtenářky

Letošní rok bude, řekl bych, jakýmsi bodem zlomu pro nás pro všechny. Čeká nás řada pozitivních, ale bohužel také negativních věcí. Já si přeji, ať nám obojí se stane tou nejlepší motivací pro naši další práci. Na počátku týdne vyšlo první číslo Haló novin v roce 2022 a zároveň v nové grafické a obsahové úpravě. Chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Naše představa Haló novin je ta, že se stanou jakýmsi živým organismem, který se bude neustále vyvíjet. Budeme reagovat na náměty a připomínky nejen našich čtenářů a levice. Musíme reagovat i na potřeby těch, které chceme získat jako čtenáře, ale také jako budoucí voliče a příznivce KSČM a celé autentické levice.

Už teď můžeme docela s vysokou pravděpodobností říci, že to nebude v žádném případě jednoduché, protože nároky budou ze všech stran opravdu veliké, a my musíme vše skloubit tak, abychom zůstali a stali se ještě silnější vůči ostatním deníkům a médiím v hlavním proudu. Proto vás, vážení čtenáři, žádám nejen o pochopení, protože jsme jako všichni ostatní nuceni dělat změny za pochodu. Pokud budete mít jakoukoli námitku nebo cokoli na svém uznalém srdci a budete se chtít na něco zeptat či dát námět, ptejte se přímo redakce Haló novin. Zřídíme speciální složku, kde všechno shromáždíme a budeme vám odpovídat všemi možnými způsoby.

Jinak si neodpustím vrátit se k novoročním projevům. Všiml jsem si v novoročním prohlášení premiéra Fialy, který sice ve svém projevu nakonec popřál štěstí nám všem, ale to nejzákladnější, jako je mír a zdraví, nevzpomněl, zato si spíše interpretoval falešnou výzvu solidarity a pochopení pro nastávající krizi, sociální a společensko-politické napětí s tím, že to na konci vypadalo, že on vše bude zachraňovat. Ne, my sami musíme iniciativně řešit vlastní hlavou, Fiala řeší jen úkoly a zájmy neoliberální moci.

A tak vám všem s mírným zpožděním popřeji právě to nejzákladnější, a tím je mír, zdraví a láska. To vše vychází ze skutečných lidských hodnot. Takže vzhůru do toho a půl je hotovo. Pro ty, co jen mluví, pro plané kritiky a lenochy tu místo není a nebude. Máme možnost posunout Haló noviny v rámci možného ještě dál, tak si navzájem držme palce a vykročme levou nohou do nového roku, vážení čtenáři. Levou!

Roman BLAŠKO, pověřený šéfredaktor Haló novin