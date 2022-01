Pět dní postačí?

Nemohu se přestat bavit nad »připravenými odbornými postupy« nové vlády. Jak hlasitě remcali před volbami nad nesystematičností, nepřipraveností a neprůhledností opatření proti šíření nemoci COVID-19. A jak průhledně jednají teď.

Upřímně už sama nevím, co kde zase platí, nebo ne. Prakticky totiž platí to, co zavedla ještě Babišova vláda, jen s malými obměnami. Kdo volil pravici proto, že doufal ve svobodu pohybu i neočkovaných, hořce pláče. Kdo doufal v uvolnění restrikcí vůči restauracím, hotelům, provozovnám služeb a kultury, také se příliš neraduje. Stále totiž platí, že bez certifikátu o nemoci či očkování si nikdo neškrtne.

Jenže to bychom nebyli Češi, abychom to nedokázali obcházet. A tak moc dobře vím, že to, co se úzkostlivě dodržuje v Praze, na mnoha místech na venkově či v turisticky zajímavých oblastech absolutně neřeší. Aneb – kde není žalobce, není soudce. Respektive tam, kde to nedodržují, se ohánějí nejrůznějšími výroky Ústavního soudu a nejedněmi právnickými kličkami od nejrůznějších »kapacit«.

Na druhou stranu to, co chystá od příštího týdne nová vláda, je také, podle mého selského rozumu, kapku »jen na oko«. Bude se více testovat, takže dramaticky porostou čísla nakažených. To bude tvořit psychologický nátlak na neočkované, případně na další posilující dávky. A aby se nemoc nepodařilo zvládnout příliš rychle a kšeftíky skryté za očkováním a testováním se ještě chvíli držely, zkrátila vláda karanténu na pouhých pět dnů bez konečného PCR testu po této době. Ovšem podložené informace o tom, že nová varianta omikron je skutečně nakažlivá kratší dobu, nebo že vůbec už začala u nás převládat, to nikomu neukázali.

Nebo jde o čistě pravicovou snahu udržet zaměstnance v maximální míře v procesu, aby mohli zaměstnavatelé, tedy české i zahraniční (nadnárodní) firmy fungovat a vydělávat covid necovid?

Anebo prostě zaujali postoj všudypřítomných japonských bratrů, že Onoseto nějak v praxi vyřeší, stačí být mírně aktivní a Onosamo se to nakonec sežere a zmizí?

Ano, i já doufám, že covid, stejně jako mnohé další pandemie, postupně odezní. Nemoc bude tak, jak velí přírodní zákony evoluce mutovat v co nejlépe šiřitelnou nemoc, která ovšem svého hostitele nezabíjí, protože by přišla o možnost přenosu. A tak to podle některých nejnovějších šetření průběhu posledních mutací nemoci snad i vypadá. Ale sklízet úspěchy z poražení nemoci nakonec budou ti, kteří na jejím začátku jen remcali a v průběhu doby ukázali, že stejně nic lepšího neumějí. Tak to prostě bývá…

Helena KOČOVÁ