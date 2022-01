Ilustrační FOTO - Pixabay

Realita. Falešný očkovací průkaz zabíjí

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran ve středu poslancům řekl, že zhruba pět procent pacientů, kteří se v nemocnicích léčí s covidem, má falešné zdravotní průkazy a ve skutečnosti očkování proti COVID-19 nemá. Zákonodárci brzy ráno schválili návrh zákona, který mění covidový pas na očkovací, píše AFP. Držitelům dokumentu tak brzy nebude stačit jen negativní test na koronavirus.

»Falešný průkaz zabíjí, to je realita,« řekl Véran poslancům z autenticky levicové strany Nepodrobená Francie, kteří v rámci reformy zákona o očkovacím průkazu odmítli zpřísnění sankcí v případě podvodu. Za držení falešného průkazu bude hrozit pět let odnětí svobody a pokuta 75 000 eur (1,8 milionu Kč). Předložení průkazu patřícího jiné osobě nebo předání průkazu jiné osobě za účelem podvodného použití se bude trestat pokutou ve výši 1000 eur (25 000 Kč), zatímco nyní je to 135 eur (3300 Kč).

Olivier Véran. FOTO - Wikimedia commons

Národní shromáždění po třech dnech bouřlivých debat přijalo návrh zákona, kterým se zdravotní průkaz mění na očkovací. Až normu schválí Senát, ke vstupu do restaurací a dalších volnočasových míst již nebude osobám starším 12 let stačit negativní test, vyžadováno bude očkování. Neočkovaní tak nebudou moci navštěvovat například pohostinská zařízení či využívat dálkovou veřejnou dopravu. Negativní test bude stačit jen k návštěvě zdravotnických zařízení či nezbytných služeb. Poslanci přijali vládní pozměňovací návrh, díky kterému nebudou trestáni lidé s falešným průkazem, pokud se nechají očkovat první dávkou vakcíny do 30 dnů od spáchání přestupku.

Zákonodárci dlouze debatovali o kontrolách totožnosti v souvislosti s očkovacím průkazem. Kromě policie jej podle návrhu zákona budou moci za určitých podmínek kontrolovat i správci míst a činností, na které se průkaz vztahuje, například majitelé kaváren a restaurací. Někteří poslanci z pravicové strany Republikáni tuto změnu odsoudili a socialisté požadovali, aby byla kontrola pasů svěřena výhradně policistům. »Nedělejme z toho předmět tyranie. Je to stejná kontrola, jakou provádějí trafikanti, když si dospělí lidé kupují krabičku cigaret, aby se ujistili,« odvětil jim Véran. Poslanci nakonec přijali pozměňovací návrh, který blíže nespecifikuje podmínky kontroly. »Pokud existují závažné důvody domnívat se, že předložený doklad není pravý, nebo se nevztahuje k osobě, která jej předkládá, lze si vyžádat úřední doklad totožnosti,« uvádí se v návrhu zákona.

(ava, čtk)