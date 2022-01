Svoboda není na úkor jiného

Počty nemocných koronavirem jsou stále vysoké, a jak ukazují aktuální čísla, mohou namísto tendence se snižovat naopak začít růst. Mělo by to být varováním. Zdá se však, že to tak není. Stále existuje vysoké procento těch, kteří v rámci své podivné svobody hatí záměry vlád a v důsledku přivádějí do nemocnic další a další zbytečně onemocnělé pacienty. Vznikají dokonce neformální či formální spolky, které se přímo programově pokoušejí narušit vládní opatření nebo třeba jen záměry.

Napomáhají tomu média, především televize. Kdyby ta nerozšiřovala dezinformační zprávy, velmi brzy by všechny podobné pokusy skončily. Příkladem je úterní beseda na stanici Prima. Tady dostal slovo jakýsi Jindřich Rajchl, aby jako oponent známého profesora zpochybňoval očkování, zvláště pak povinné očkování příslušníků záchranných sborů, jež pochází ještě »z pera« předchozí vlády. Jde o představitele Iniciativy 21. Prý účelem očkování je »lidi do toho dostat« a omezit lidská práva každého z nás. Házení údaji a citáty sem a tam mělo profesora donutit ke kapitulaci a nás ostatní přesvědčit, jak zbytečné a škodlivé je očkování.

Ve středu jsem si přečetla na Seznamu.cz informaci o aktivitách právdoktora Tomáše Nielsena, téhož, kdo již napadl řadu opatření souvisejících s epidemií u soudu, a jenž je také znám svými dopisy na školy v republice, v nichž varuje ředitele škol z porušení českých zákonů tím, že dodržují nařízení vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Vše prý v zájmu svobody a lidských práv. V Advokátním deníku mu odpověděl profesor Přibáň, s nímž se plně ztotožňuji: »Odpůrci očkování se mohou tvářit jako obhájci osobní svobody a liberálové, kteří přijímají odpovědnost za vlastní život, ale jen do chvíle, než onemocní. Potom se nechají ,socialisticky’ ošetřit na náklady celé společnosti, a navíc tím způsobují kolaps celých zdravotnických systémů, takže se musí odkládat operace a jiní pacienti v důsledku toho umírají nebo trpí.«

Co dodat? Ve středu se skupina senátorů rozhodla napadnout u Ústavního soudu vyhlášku ještě staré vlády o povinném očkování některých skupin obyvatel. Zpracovatelem byl dr. Nielsen. Ten také využil brífinku senátorů, aby opět zdůraznil, jak jsou povinným očkováním porušena lidská práva, právo jedince.

Je pro mne záhadou, jak se pod jeho vlivem mohly ocitnout politicky naprosto rozdílné subjekty. Smyslem onoho nařízení bylo přece chránit všechny, i ty jedince, které média dokázala nahlodat, ať již pro podivné chápání svobody, nebo kvůli pochybným obavám ze samotných vakcín. Proto opakuji, že zvláště televize mají velikou odpovědnost, jestli koronavirus dál bude masově smrtící, nebo ho dokážeme do jisté míry zkrotit. Podobné pořady, v nichž odpůrci roušek, očkování, ať již povinného či nepovinného, a další odmítači, dostávají slovo, jsou přímo kontraproduktivní a nedivme se, že komplikují situaci nám lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu dole.

Kateřina JIROUSOVÁ