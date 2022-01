Úsilí o likvidaci zbylých státních firem

Výkonný výbor Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje přijal na svém jednání stanovisko k aktuální politické situaci v zemi. Přinášíme ho v plném znění:

Komunisté Plzeňského kraje jednoznačně odsuzuji úvodní kroky nové vlády Petra Fialy, která si počíná nekoncepčně a chaoticky a v ČR zcela zbytečně zvyšuje sociální napětí. Namísto snahy o vyvedení země z hospodářské a kovidové krize, zamezení neakceptovatelného růstu drahoty, zejména extrémního navýšení ceny k životu nezbytných energií, si jednotliví ministři počínají jako neomezení uzurpátoři a likvidují mnohé, co do současnosti alespoň jistým způsobem fungovalo.

Typickým příkladem by mohl být bezprecedentní nátlak nového ministra vnitra Rakušana na policejního prezidenta Švejdara, který byl takto nepřímo donucen na svůj post, dle jeho vlastního vyjádření nejspíše v březnu, rezignovat. Podle informací z veřejně dostupných zdrojů by měl policii nově řídit jeho dosavadní náměstek a bývalý ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jinak také přítel neblaze proslulého exministra vnitra Ivana Langera z ODS.

Prvky chaosu a rozvratu okamžitě zanesl do rezortu zemědělství i Marian Jurečka, který prakticky několik dní po dočasném převzetí úřadu odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka. Etablovaný lidovecký kádrovák, jakým se jeví ze svých dřívějších opozičních eskapád ve Sněmovně, se tak rozhodl pro údajně neefektivní reorganizaci firmy či špatnou personální politiku. Hospodářské výsledky, ale dokládají, že například letos bude právě tato státní firma v zisku čtyři miliardy a na účtech disponuje v současnosti hotovostí kolem deseti miliard korun.

To naznačuje, že za odvoláním Vojáčka by mohlo stát i zcela něco jiného. Spekulovat lze o silovém uvolnění místa pro ideologicky či klientelisticky spřízněnou osobu, či například o možné přípravě vedoucí až k faktické likvidaci firmy a svěření českých lesů do rukou soukromého sektoru.

Úsilím o likvidaci zbylých státních firem jsou ostatně pravicové subjekty v ČR dlouhodobě známy. Ať již se jednalo o budějovický Budvar nebo například ČD. Kvůli tomuto Jurečkou neopodstatněnému a nepochopitelně zbrklému postupu následně rezignovali i zbylí čtyři vrcholoví manažeři podniku.

Obdobně podivně si počíná na ministerstvu obrany extrémně ambiciózní, ale o to méně pro výkon velice specifické funkce kvalifikovaná, Jana Černochová z ODS. Ta se před pár dny, na samém konci loňského roku, také náhle rozhodla odvolat - pro změnu zase ředitele Vojenských lesů a statků, Petra Krále, a i zde pro manažerská pochybení. Je velice zajímavé, jak paní ministryně bleskurychle pronikla až k samé podstatě fungování této firmy a přijala »odpovídající« kroky!

Kontroverzním rozhodnutím vlády s eventuálními neblahými důsledky pro občany se jeví mnohým odborníkům i plánovaný zánik Rady vlády pro zdravotní rizika, která je údajně, podle vyjádření trojice koaličních představitelů Fialy, Válka a Rakušana, zodpovědná za »dosavadní deformaci krizového řízení« a prý »byla jen jakýmsi konkurenčním centrem rozhodování a moci v jeho rámci«. Skoro až kuriózní konstatování, když doposud stál v čele této rady premiér a členy byli ministři zdravotnictví, obrany a vnitra, předseda Asociace krajů, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a zástupce epidemiologů a celý orgán fungoval poměrně efektivně a v zájmu široké veřejnosti.

Mohlo by se snad i někomu zdát, že se vláda usilovně snaží o likvidaci jakýchsi přebytečných míst a státních orgánů, ale při hlubším rozboru je spíše opak pravdou! Vznikla nová dvě ministerstva, svojí agendou prakticky úplně zbytečná, a stoupl například i počet lidí na Úřadu vlády, o plných čtyřiasedmdesát, a takto bychom mohli pokračovat i dále!

VV KV KSČM Plzeňského kraje