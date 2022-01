Ilustrační FOTO - Pixabay

Místo hlodavců operuje výplně rtů

V České republice podle informací Radiožurnálu působí lékaři, kteří nemají lékařské vzdělání, nejsou v evidenci ministerstva zdravotnictví a ani členy České lékařské komory (ČLK), což je zákonná povinnost. Většinou se jedná o cizince.

Na webu iRozhlas.cz je fotografie webové stránky jedné pražské kliniky, kde se pětatřicetiletý Alberto Leguina Ruzzi z Chile prezentuje jako dermatolog a chirurg estetické medicíny. Je, tedy bylo, tam uvedeno, že vystudoval lékařství na Papežské katolické univerzitě v Santiagu de Chile a vzdělání si zvýšil na proslulé Columbijské univerzitě v New Yorku.

Opravdu vystudoval Papežskou katolickou univerzitu v Chile. Nikoliv ale medicínu. A jako lékař by v Chile práci nesehnal, jak vyplývá ze stanoviska univerzity pro Radiožurnál: »Pan Alberto Leguina Ruzzi dokončil studium biologických věd a doktorát v oboru lékařské vědy na Papežské katolické univerzitě v Chile. Medicínu však nestudoval. Papežská katolická univerzita v Chile neudělila titul lékař-chirurg panu Albertovi Leguina Ruzzimu, a proto nemá v naší zemi kvalifikaci k výkonu povolání jako lékař.«

Fotografie a jméno Alberto Ruzzi pár dnů po dotazování Radiožurnálu z webu kliniky zmizely.

V ČR našel práci ve svém oboru. Působil jako vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Potvrdil to ředitel ústavu Petr Ježek: »Pro tuto práci měl kvalifikaci. Zabýval se základním výzkumem. Pracoval s pokusnými zvířaty. Chirurgické nástroje používat musel.«

Z rejstříku vyplývá, že Ruzzi má živnostenské oprávnění na kadeřnické a kosmetické služby. V rozhovoru pro český portál Lui.cz uvedl, že se specializuje na výplně rtů a bělení konečníků. Na svém instagramovém účtu ukazuje výsledky svých chirurgických zákroků v celé oblasti obličeje. Mezi snímky jsou i fotografie z kongresů a přednášek po celém světě.

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka jde o vážné porušení hned několika zákonů. »Není ale naším členem, takže my s tím nemůžeme nic dělat,« tvrdí Kubek. Licenci k poskytování zdravotnických služeb pražským klinikám uděluje a odnímá zdravotnický odbor pražského magistrátu. Vedoucí oddělení zdravotních služeb Květuše Čelikovská Radiožurnálu řekla, že to prověří. »Bude to trvat pár týdnů,« upozorňuje.

Podle Martiny Čovbanové z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Ruzzi v jejich evidenci není. »Z toho vyplývá, že nepožádal o aprobační zkoušku, která je povinná a zároveň lékař prokazuje znalost českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví celou věc prověřuje a v případě potřeby bude nutné věc řešit právními kroky,« říká Čovbanová.

Podvodné vydávání za lékaře a výkon profese bez členství v ČLK je podle Kubka trestný čin neoprávněného podnikání. Podle něj dopadá trestní odpovědnost i na zaměstnavatele. »Dopouští se přestupku podle zákona o zdravotních službách s možnou sankcí až jeden milion korun. V případě vzniku újmy na zdraví pak spadá odpovědnost nejen na tohoto zaměstnance, ale i na vedení zdravotnického zařízení, bez ohledu na skutečnost, zda je provozovatelem fyzická či právnická osoba,« vysvětluje Kubek.

Policie v minulosti několik případů falešných lékařů šetřila. »Bohužel to vždy odložila. Tohle vůbec nefunguje. Pacientům radím, ať se podívají na náš web. Tam je seznam všech uznaných lékařů,« dodává mluvčí ČLK Michal Sojka.

(zmk)