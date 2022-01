Americký prezident Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Biden si tvrdě podal Trumpa

Před rokem byla při útoku příznivců někdejšího prezidenta Donalda Trumpa na budovu Kongresu napadena demokracie, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Joe Biden v projevu k prvnímu výročí násilností ve Washingtonu, které znamenaly smrt několika lidí. Trumpa obvinil, že kolem prezidentských voleb v roce 2020 šířil lži, nebyl schopen přijmout porážku a jako první prezident v historii USA se poté pokusil zabránit pokojnému předání moci.

Když Trumpovi podporovatelé před rokem vtrhli do Kapitolu, sídla Kongresu, aby přerušili formální proces potvrzení Bidenovy výhry, miliardář v Bílém domě jejich vpádu podle Bidena několik hodin jen nečinně přihlížel. »Je to poprvé v naší historii, kdy prezident nejen, že prohrál volby, ale také se pokusil zabránit pokojnému předání moci, zatímco do Kapitolu vtrhl násilný dav,« upozornil Biden. »Musíme jasně říci, co je pravda a co je lež. Pravda je taková - exprezident USA utkal kolem voleb z roku 2020 pavučinu lží a pak ji šířil. Udělal to kvůli tomu, že si více cení moci než zásad,« dodal Biden, který projev přednesl ve Statutárním sále Kapitolu, jedné z místností, kde loni záběry kamer ukazovaly dav Trumpových přívrženců. »Před rokem byla na tomto posvátném místě napadena demokracie. Jednoduše napadena,« řekl Biden, který podle amerických médií vystoupil proti Trumpovi nezvykle tvrdě, ačkoliv za celý projev přímo nezmínil jeho jméno. »Exprezident a jeho podporovatelé se rozhodli, že jediný způsob, kterým mohou vyhrát, je potlačovat vaše hlasy a podrývat naše volby,« dodal. Trumpovým přívržencům, kteří svým vpádem narušili demokratický proces v Kongresu potvrzující volební výsledky, šlo podle Bidena o podkopání americké ústavy.

»Demokraté si chtějí přivlastnit 6. leden, aby mohli vyvolávat strach a rozdělovat Ameriku,« uvedl Donald Trump v prohlášení, které zveřejnil záhy po Bidenově projevu. »Říkám, jen ať si 6. leden vezmou, protože Amerika prokoukla jejich lži a polarizaci,« dodal. »Toto politické divadlo je pouze odvádění pozornosti od skutečnosti, že Biden naprosto a kompletně selhal,« dodal exprezident, který stále trvá na tom, že mu demokraté »ukradli« výhru. To se mu však nepodařilo prokázat v desítkách žalob v různých státech, z nichž některé soudy následně označily za zbytečné a potrestaly právníky, kteří je soudu předložili. Trump nicméně stále označuje volby za zmanipulované a tvrdí, že demokraté cosi skrývají a snaží se »zrušit« rozhovory o integritě hlasování.

(ava, čtk)