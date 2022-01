Ilustrační FOTO - Pixabay

Kazachstán. Putin ve spojení s ODKB

Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s kazachstánským protějškem Kasymem-Žomartem Tokajevem o nastolení pořádku v Kazachstánu a o boji proti teroristům, tedy ozbrojeným účastníkům nepokojů. Putin mluvil i s vůdci dalších postsovětských zemí, sdružených v alianci, jež vysílá vojáky do Kazachstánu.

Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na Putinova mluvčího. »Prezident Putin měl ve čtvrtek a pátek řadu telefonických rozhovorů s vůdci členských zemí Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Hovořil s kyrgyzským prezidentem Sadyrem Žaparovem, běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, tádžickým prezidentem Imomalim Rachmonem a také s arménským premiérem Nikolem Pašinjanem,« řekl podle TASS kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Putin také »nejednou« volal kazachstánskému prezidentovi Tokajevovi. Posuzoval s ním situaci v Kazachstánu a společné kroky v rámci mandátu ODKB pro boj proti mezinárodnímu terorismu a v zájmu zajištění pořádku a také bezpečnosti občanů Kazachstánu, dodal Putinův mluvčí. Lukašenko, Putin a Pašinjan se podle zprávy běloruské prezidentské kanceláře shodli, že je nepřípustné, aby do Kazachstánu pronikala »banditská uskupení zvenčí«. O přepravě mírových sil ODKB a průběhu operace podle Peskova průběžně informuje Kreml ministr obrany Sergej Šojgu. Ten je také ve stálém kontaktu se svým kazachstánským protějškem. Do Kazachstánu už dorazily první mírové jednotky. Jejich hlavním úkolem je podle sekretariátu ODKB chránit důležitá státní a vojenská zařízení a pomáhat kazachstánským silám při nastolení pořádku.

Kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev. FOTO - Wikimedia commons

Tokajev na jednání bezpečnostní rady prohlásil, že ve všech regionech Kazachstánu byl z velké části obnoven ústavní pořádek a bezpečnostní složky mají situaci v zemi pod kontrolou. Nicméně v centru Almaty byla dál slyšet střelba, uváděla média, a vojáci podle svého velitele naráželi na tvrdý odpor. Prezident následně v televizi oznámil, že dovolil policii a vojsku střílet bez varování, aby mohly skoncovat s nepokoji. Ty si podle zpráv úřadů vyžádaly desítky mrtvých, stovky raněných a tisíce uvězněných. Generální prokuratura zahájila trestní řízení v souvislosti s nepokoji. Viníkům hrozí tresty od osmi let vězení až po doživotí se ztrátou občanství, napsala agentura Interfax s odvoláním na státní televizi Chabar-24.

(ava, čtk)