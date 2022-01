Soudy loni povolily oddlužení 23.448 osob, meziročně o 3281 méně

Soudy loni povolily režim oddlužení 23.448 osob, což je o 3281 méně než předloni a o 5580 méně než v roce 2019. V režimu oddlužení bylo koncem roku 111.500 lidí, tedy 1,28 procenta celkového počtu obyvatel ČR nad 15 let. ČTK o tom informovala analytická společnost InsolCentrum. Oddlužení je soudní procedura, ve které dlužníci splácí věřitelům dluhy a na konci řízení soud vydá rozhodnutí o jejich osvobození od dluhů.

"Vývoj počtu oddlužení spíše než na stavu ekonomiky závisí na tom, jaké podmínky pro oddlužení stanoví zákonodárci v právních normách," řekla ČTK jednatelka společnosti Jarmila Veselá. Nejvyšší počet povolených oddlužení byl v roce 2019, kdy novela insolvenčního zákona zmírnila parametry oddlužení.

V období 2008 až 2021 soudy povolily oddlužení 263.000 osob. Ke konci roku 2021 dosáhlo na osvobození od dluhů 127.300 osob. Z dosavadních výsledků vyplývá 91procentní úspěšnost dlužníků ve schopnosti splácet. Devět procent dlužníků z insolvenční procedury vypadlo a vrátilo se do života s dluhy. "Proti 75procentní recidivě pachatelů trestných činů jde o mimořádný úspěch," upozornila Veselá.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Množství osob, které vstoupí do oddlužení letos a v následujících letech, bude podle ní záviset na připravované novele insolvenčního zákona. Dojde-li k dalšímu zmírňování podmínek pro osvobození od dluhů, dají se čekat rekordy v počtech povolených oddlužení. InsolCentrum zatím do predikce nezahrnuje lidi, kteří se budou zadlužovat v důsledku zvyšování cen energie či inflace. Jejich počet lze nyní těžko odhadnout, protože se bude odvíjet od postupu ekonomické krize a účinnosti státních podpor, dodala Veselá.

Na meziroční pokles v letech 2021 a 2020 měla vliv pandemie a s ní související chování dlužníků, míní jednatel úvěrové firmy Fair Credit Tomáš Konvička. S odloženou spotřebou v rámci lockdownů se zlepšila platební morálka klientů se spotřebitelskými úvěry. Roli sehrálo i moratorium na splácení spotřebitelských úvěrů v květnu až říjnu 2020, podotkl.

Finanční skupina CFIG, která pomáhá lidem řešit insolvence, se podle zakladatele Martina Chovance čím dál častěji setkává se zneužíváním institutu ze strany dlužníků. Ti si naberou dluhy v co největším množství s vědomím, že je nikdy nesplatí a půjdou do insolvence. Upraví dopředu své příjmy tak, aby oficiální mzdu měli v co nejnižší potřebné výši a zbytek si nechávají platit v hotovosti. Na tomto modelu tratí nejenom věřitelé, ale primárně stát na odvodech daní a pojištěních, poznamenal.

Podle právní úpravy platné do 1. června 2019 trval proces oddlužení pět let a dlužníci byli povinni uhradit minimálně 30 procent z hodnoty přihlášených pohledávek. Novela insolvenčního zákona účinná od června 2019 podmínky zmírnila. Dlužníci jsou povinni uhradit měsíčně minimálně 1089 Kč věřitelům a stejnou sumu insolvenčnímu správci v případě, že prokáží vynaložení veškerého úsilí. Připravuje se další zmírňující novela s úvahou na zkrácení doby splácení na tři roky.

