Symbolický význam kalicha

Když jsme se ve škole v rámci hodin dějepisu dostali k husitství a kališníkům, nechápala jsem tak docela, proč bylo pro ně tak důležité přijímat podobojí. Podobně jako Consuela George Sandové jsem se ptala »co mohlo být na těch marných hádkách o obřady přijímání tak důležitého a posvátného pro tu či onu stranu, že se národy vraždily ve jménu nejsvětější svátosti oltářní«. V zásadě jsem chápala, že kalich byl pro husity symbolem rovnosti, ale podstata mi stejně unikala.

Nechci hodnotit, zda to bylo zapříčiněno nedostatkem schopností učitelů a učebnic, nebo mou vlastní neschopností historické události chápat. Možná obojím.

Když jsem mnohem později četla výše uvedený romantický román pokrokové a odvážné spisovatelky 19. století, začalo mi svítat. Snad mi prominete, že větší část mé eseje bude tvořit citace z tohoto díla, konkrétně z rozhovoru dvou hlavních hrdinů – hraběte Alberta a zpěvačky Consuely v kapitole XLV:

Obálka románu George Sandové (1804-1876) Consuela, který se nachází i v mnoha knihovnách u nás.

»Uznejte, drahá sestro, že rovnost je posvátná, že je to vůle Všemohoucího a že je povinností lidí nastolit ji mezi sebou. Když se národy připoutaly k obřadům svého kultu, znamenalo pro ně přijímání jedinou rovnost, kterou jim společenské zákony povolovaly. Chudí a slabí v něm nacházeli útěchu a zbožný slib, které jim pomáhaly přenést se přes špatné dny a doufat v lepší časy pro své potomky. Český národ si vždycky přál zachovávat stejné obřady, jaké hlásali a konali apoštolové. Bylo to dávné a bratrské přijímání, hostina rovnosti, obraz království božího, totiž života společenství, která se měla uskutečnit na této zemi. Jednoho dne si usmyslela římská církev, která podřídila národy a krále svým despotickým a ctižádostivým zákonům, že oddělí křesťana od kněze, národ od duchovenstva, lid od kněžstva. Vložila kalich do rukou svých sluhů, aby ukryli božství do tajemných svatostánků. A ti povýšili svými nesmyslnými výklady oltářní svátost na modloslužebný kult, jehož se lid nesměl účastnit, jen když se jim zachtělo. Zpovědní tajemství se pro ně stalo klíčem ke svědomí věřících. A svatý, slavný kalich, z něhož chudí hasili žízeň své duše a v němž ji zocelovali, byl uzamčen do cedrových a zlatých skříní, odkud byl vynášen, jen aby se ho dotkl svými rty kněz. On jediný byl hoden pít krev a slzy Kristovy. Pokorný věřící musel před ním pokleknout a brát do úst andělský chléb z jeho ruky.

Chápete už, proč národ zvolal jednohlasně: Kalich! Vraťte nám kalich! Kalich všem chudým, všem nemocným na těle i na duchu. Takový byl křik vzpoury, při němž povstaly celé Čechy. A jestliže nám teď dějiny, vykládané nevědomými nebo skeptickými soudci, praví, že ty neblahé války rozpoutala touha po krvi a žízeň po zlatě, buďte si jista, že je to lež před Bohem i před lidmi. Je sice pravda, že soukromá zášť a ctižádost poskvrnily hrdinské činy našich předků. Ale boháče a šlechtice odedávna sžírala touha vládnout a nenasytnost. Oni jediní poškozovali a desetkrát zradili svatou věc. Lid, barbarský, ale upřímný, fanatický, ale nadšený, vytvořil sekty, jejichž poetická jména znáte. Táborité, orebité, sirotci, Jednota bratrská. To byli mučedníci víry, skrývající se v horách, přísně zachovávající zákon společného vlastnictví a naprosté rovnosti, věřící ve věčný život duše obyvatel tohoto světa a očekávající příchod a hostinu Ježíše Krista, vzkříšení Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Holého a všech neporazitelných vůdců, kteří hlásali svobodu a sloužili jí. Tato víra není, podle mého názoru, ani v nejmenším smyšlenka…

…Byli to vlastně papežové a církevní hodnostáři, kteří prohlásili zásady rovnosti a štěstí lidského pokolení za pekelný výmysl…«

…A tak Albert pokračoval ve výkladu vznešeného smyslu všech těch velkých pravd, jimž se říká kacířství a které sofisté katolicismu pohřbili ve svých nespravedlivých obviněních a soudech.

Francouzská autorka vs. Borovský

Ne každému se může román Consuela líbit, ale naprosto mě dostalo, jak autorka z Francie 19. století, navíc původem baronka, zcela v rozporu s vnímáním a tradováním husitů jako lapků, zabijáků, žhářů, ničitelů kulturních památek apod. ze strany bigotních katolických států západní Evropy (i mnohých dnešních novodobých českých historiků) dokázala tento český fenomén chápat a jaký k husitům cítila obdiv.

V protikladu k tomu mi epigram našeho českého slavného literáta a žurnalisty (a vlastence) Karla Havlíčka Borovského Meč a kalich připadá poněkud zbytečně zlehčující až znevažující. Posuďte sami:

Proč byly husitské rvačky?

– Rozhodnout se nimi mělo,

má-li se jíst boží tělo

s omáčkou neb bez omáčky.

Inu, berme to jen jako satirickou nadsázku a uměleckou zkratku.

Pravda, husité také páchali zlé skutky, ale byla to reakce na stejně, ne-li ještě více nelidské činy vyšší šlechty a prelátů. Nežili jsme životy tehdejších prostých lidí, nepociťovali jejich bídu a útlak, nemůžeme tedy jejich vzpouru hodnotit dnešníma očima. A že ničili kulturní statky a památky? Jak ale mohli chápat a doceňovat jejich význam, chránit je, když jim nebylo dopřáno je využívat? Vždyť byli povětšinou negramotní a znali jen bídu a dřinu. A mám za to, že kdyby v tomto hnutí nebyl skutečně tak silný ideový náboj, který nám tak působivě popsal Alois Jirásek a přesně dle jeho děl ve svých filmech zobrazil Otakar Vávra, nezískalo by husitství na svou stranu tolik vyznavačů ochotných položit za ně život, nevítězilo by nad pěti křižáckými výpravami po zuby ozbrojených rytířů, nezískalo by i tolik měšťanů, a dokonce i šlechticů, neovlivnilo by na celá staletí českou politickou scénu.

Nic na mém názoru nezmění snahy některých novodobých historiků a učitelů vykládat obraz husitství, který získala má generace v mládí za studií, jako silně zidealizovaný ideologií minulého režimu. Ostatně, Otakar Vávra při natáčení své husitské trilogie nejen, že dobře četl a vnímal Jiráska, ale sám pečlivě studoval historické prameny a skutečná místa tehdejších událostí (např. bitvu u Sudoměře) a velmi dbal na dodržení dobových reálií. Pokud si přečtete jeho vzpomínky Zamyšlení režiséra, jistě mi dáte za pravdu.

Věra KUČEROVÁ