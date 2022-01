Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

USA: Z Evropy neodejde jediný voják

Spojené státy americké jsou ochotny jednat s Ruskem o recipročním omezení vojenských cvičení ve východní Evropě a o omezení možného rozmísťování raket v oblasti. Podle agentury Reuters to v sobotu řekl nejmenovaný vysoký představitel americké vlády k rozhovorům, které začnou tento týden. Americký vládní představitel ale vyloučil, že by USA mohly jednat o snížení své vojenské přítomnosti ve východní Evropě, jak to požaduje Rusko.

Představitel administrativy prezidenta Joe Bidena dodal, že jakákoli dohoda bude podmíněna tím, že Moskva ukončí hrozby vůči Ukrajině a neudělá žádné rozhodnutí v tomto směru bez souhlasu Ukrajiny a NATO. Před tímto vyjádřením zpravodajský server NBC News napsal, že USA jsou připraveny při rozhovorech s Ruskem diskutovat o snížení počtu amerických a ruských vojáků ve východní Evropě a o omezení tamních vojenských cvičení. Bílý dům i ministerstvo zahraničí USA tuto informaci NBC popřely. Rusko uvádí, že se cítí ohroženo tím, že by USA mohly rozmístit ofenzivní raketové systémy na Ukrajině, i když Biden ujistil ruského prezidenta Vladimira Putina, že to nemá v úmyslu, napsala agentura Reuters. »Tak to je jedna oblast, kde bychom mohli dosáhnout porozumění, pokud je Rusko ochotno k recipročnímu závazku,« uvedl vysoký americký představitel. Server NBC uvedl, že se američtí diplomaté připravují na možné diskuse o omezení rozsahu vojenských cvičení obou velmocí v regionu a jsou ochotni hovořit o počtech amerických jednotek umístěných v Pobaltí a Polsku, což ale později americký vládní činitel podle AP odmítl.

Západ se zaštiťuje tvrzeními, že Rusko shromažďuje desítky tisíc vojáků na hranicích s Ukrajinou a zřejmě se chystá do země provést invazi. USA v takovém případě hrozí Moskvě bezprecedentními sankcemi, které připravují. Vláda Spojených států společně se svými spojenci připravuje sadu drsných finančních, technologických i vojenských protiopatření pro případ, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, napsal v sobotu deník The New York Times. USA a jejich partneři podle jeho zdrojů chtějí Moskvě dát jasně najevo cenu za případnou invazi, sankce by prý na Rusko uvalili do několika hodin. Kreml však uvádí, že vpád na Ukrajinu nechystá. Podle nejmenovaných představitelů jsou USA ochotny nabídnout některé bezpečnostní ústupky v regionu, jakékoliv změny v jejich vojenské přítomnosti na východě Evropy by však muselo Rusko vyrovnat vlastními odpovídajícími závazky. Stažení ruských vojsk z východu Ukrajiny by přitom USA nepovažovaly za dostačující. »Není pravda, že by administrativa pracovala na možnostech stažení vojsk USA z východní Evropy v přípravě na diskuse s Ruskem,« uvedl na Twitteru mluvčí americké diplomacie Ned Price. »Ve skutečnosti jsme Rusku soukromě i veřejně jasně sdělili, že pokud ještě více napadne Ukrajinu, posílíme naše partnery v NATO na jeho východním křídle, k nimž nás jako jejich spojence váže posvátný závazek,« dodal.

»Administrativa nezvažuje snížení počtu jednotek v Evropě, jak naznačuje titulek zprávy NBC,« řekla mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost Emily Horneová. »Administrativa nediskutuje s Ruskem o počtu jednotek umístěných v Pobaltí a v Polsku. A zcela v rozporu s nejmenovaným činitelem citovaným v té zprávě administrativa nesestavuje seznam změn vojenských pozic, o kterých chce diskutovat při rozhovorech,« dodala.

(ava, čtk)