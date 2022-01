Ivan Bartoš (vlevo). FOTO - Wikimedia commons

Bartoš zůstal, pirátské ideály odešly

Piráty po sobotním hlasování celostátního fóra i v příštích dvou letech povede vicepremiér Ivan Bartoš, v nejužším vedení strany ho ale doplnila zcela nová sestava místopředsedů. Ve druhém kole předsednické volby jednoznačně porazil senátora Lukáše Wagenknechta.

Jeho prvním zástupcem bude místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, další místopředsednické posty obsadili první náměstkyně hejtmana Vysočiny Hana Hajnová, zastupitelka Prahy 21 Blanka Charvátová a bývalý poslanec Martin Jiránek.

»Ivan Bartoš vyhrál, a tak se sluší pogratulovat. Piráti však svým sjezdem dali definitivní sbohem tomu, proč vlastně vznikli…

Je konec pirátskému boji proti politickým dinosaurům; jinak by přece nemohli být ve vládě se stranami, které vracejí do hry tváře jako je M. Kalousek. Je konec pirátským řečem o boji proti korupci; jinak by nemohli jít do vlády se stranami, které jsou přímo symbolem korupce. Je konec pirátským snům, že politika se dělá pro ideje, ne pro koryta; jinak by přece nemohli pošlapat svůj boj proti kumulaci funkcí. Je konec pirátským proklamacím o štíhlém státu; jinak by přece nemohli podporovat vládu, která zřizuje nová ministerstva a na »starých« rozšiřuje politické trafiky pro neúspěšné pirátky a piráty. Je konec straně, která chtěla měřit všem stejným metrem, protože jinak by pirátský ministr nemohl mlčet k politice USA (třeba v případě J. Assange). Je konec straně, která o sobě prohlašovala, že je tolerance sama, když jedna z kandidátek nemůže projevit ani svůj názor, aniž by za to byla ostrakizována,« uvedla předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. [o]

Měla tím na mysli Bartošovu protikandidátka, někdejší místopředsedkyni strany Janu Michailidu, která v prvním kole obdržela 285 hlasů, nejméně ze všech čtyř předsednických kandidátů, v posledních dnech upoutala pozornost prohlášením, že její vnitřní přesvědčení »je komunistické ve smyslu původním, demokratickém«. Rozvířilo to debatu, kterou doprovázely i vulgární výpady. Michailidu se v sobotu k této události vrátila: »Na závěr bych chtěla říct, že mě velice mrzí, že moje sdělení utopického snu o demokratické kooperativní a vzájemné společnosti způsobilo mnoha lidem velkou negativitu v jejich životech.«

Jednačtyřicetiletý Bartoš získal 662 hlasů od 948 straníků a porazil protikandidáta v druhém kole, senátora Wagenknechta s 265 hlasy. Po svém zvolení ocenil důvěru spolustraníků. Situace Pirátů je podle něj sice těžká, ale strana s tím má bojovat. Zastává názor, že v nejbližší době by se Piráti měli soustředit na náročnou roli strany ve vládě a také na letošní komunální volby. Před nimi chce pracovat mimo jiné na zviditelnění místních politiků.

Bartoš stál u zrodu Pirátů a v roce 2017 je dovedl do Sněmovny se ziskem 22 mandátů. V loňských sněmovních volbách byl kandidátem na premiéra koalice Pirátů a STAN, která do kampaně vstupovala jako lídr průzkumů, ale skončila až třetí za Spolu a ANO. Bartoš v projevu označil výsledek voleb za neúspěch z pohledu pirátských cílů i ideálů. Řekl, že na tom jako stranický předseda nese svůj díl viny. Vstup do vlády podle něj musí Piráti brát jako možnost měnit věci v ČR ve prospěch občanů. »Odmítám tuto dílčí porážku vnímat jako finální stadium strany,« řekl Bartoš.

»Ivan Bartoš ušel v politice kus cesty. Od člověka s ideály k politickému bafuňáři a technologu moci… Kdysi se po podobné cestě vydali Zelení a podle mého soudu tohoto dodnes litují…« uzavřela Konečná.

