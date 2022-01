Ilustrační FOTO - Pixabay

Regulace energetických zprostředkovatelů začne platit v druhé polovině roku

Připravovaná regulace energetických zprostředkovatelů, kterou od letošního roku zavádí novela energetického zákona, začne platit až v druhé polovině roku. Energetický regulační úřad (ERÚ) teď připravuje potřebný registrační systém. Zprostředkovatelé, kteří budou chtít ve svém podnikání pokračovat, budou muset podat žádost o registraci mezi 1. červencem a 30. zářím. ČTK to řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Novela energetického zákona vstoupila v účinnost začátkem letošního roku, přináší větší ochranu zákazníků na trhu s energiemi.

Doteď téměř nikým a ničím nesvázané podnikání se dostává pod dozor Energetického regulačního úřadu. Energetickým zprostředkovatelem je od 1. ledna 2022 každý, kdo zajišťuje sjednávání, změnu nebo zrušení smlouvy o dodávkách energií. Nezáleží přitom na tom, pro koho takovou činnost vykonává, zda jde o odběratele nebo samotného dodavatele. K tomu, aby se dotyčný stal zprostředkovatelem a platila pro něj nová pravidla, stačí, aby se na obstarání smlouvy či podpisu i jen podílel. K 1. lednu se však zprostředkovatelé vykonávající činnost dosud v režimu živnostenského zákona ještě nemusejí registrovat podle energetického zákona, tato povinnost pro ně bude platit právě od druhé poloviny roku.

"První zprostředkovatelé se nám ozvali už krátce po schválení novely, na podzim loňského roku. Zatím ale nemusejí na úřad spěchat. Samotné oprávnění k provádění registrací máme až od druhého pololetí. Teď připravujeme registrační systém, aby se očekávaný nápor zvládl," řekla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová. Kolik žádostí o registraci do nového registru zprostředkovatelů úřad obdrží, zatím není jasné. I střízlivé odhady očekávají v první vlně tisíce žadatelů.

Registr zprostředkovatelů tedy bude veřejně přístupný také až od druhé poloviny roku, kdy se začne plnit jmény a registračními čísly. Zapsat se do něj ale nebudou muset všichni. Výjimka platí pro ty, kteří působí přímo pod hlavičkou již licencovaného dodavatele energií, který za ně nese plnou odpovědnost. A registraci nepotřebují ani lidé, kteří například jednorázově pomohou s uzavřením smlouvy svým příbuzným.

Kde naopak novela energetického zákona nedává žádné odklady a nová ustanovení platí už nyní, jsou podmínky platné pro zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy o dodávkách energií uzavřené přes zprostředkovatele. "V oblasti smluv je novela takzvaně nepřímo retroaktivní. To znamená, že od 1. ledna mohou spotřebitelé vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez jakéhokoliv postihu, i pokud by šlo o smlouvy uzavřené před tímto datem. Pokud tedy někdo právě bojuje s energetickým šmejdem, kterému například podepsal přihlášku do energetické aukce už minulý rok, teď může zprostředkovatelskou smlouvu bez sankce vypovědět," řekl člen Rady ERÚ Ladislav Havel. Od poloviny tohoto roku navíc veškeré, i starší smlouvy uzavřené se zprostředkovateli, musejí splňovat nové zákonné podmínky, jinak se automaticky stanou neplatnými, i kdyby je nikdo nevypověděl.

Od druhé poloviny roku bude možné na ERÚ řešit také spory o splnění povinnosti ze smlouvy se zprostředkovateli mimosoudní cestou. Nicméně ERÚ musí v těchto případech podle zákona vést obě strany sporu k dohodě, mimosoudní řešení proto nebude mít autoritativní povahu "přikázaného" řešení. Autoritativně tak budou moci rozhodovat pouze soudy.

"Nová zákonná ustanovení pomohou nám a především spotřebitelům. Energošmejdi tu za několik let zneužili důvěry desetitisíců spotřebitelů, kteří místo levného dodavatele skončili s pokutou. Počítejme ale s tím, že samotný registr vše nevyřeší. Zprostředkovatele jsme doteď nemohli kontrolovat ani pokutovat, takže nemáme zákonný důvod, proč je rovnou při registraci odmítnout. Těm nepoctivým jejich nekalé jednání budeme muset teprve prokázat. Proto žádáme spotřebitele, aby zatím byli obezřetní, než se situace skutečně zlepší i ve spotřebitelské praxi," uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Novela přináší také další změny, dodavatelé energií například budou muset informovat zákazníky adresně o cenových změnách. Jejich zveřejnění na internetu už stačit nebude. Pokud tak neučiní, nesmí vstoupit změny v účinnost.

(čtk)