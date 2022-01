Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Poslanci pro rovné podmínky ženám

Poslanci Evropského parlamentu v prosinci mj. také vyzvali členské státy EU, aby zavedly konkrétní opatření k posílení přístupu žen na pracovní trh a snížení nerovnosti v odměňování mužů a žen. Poslanci také vyzvali, aby šestice členských zemí EU, včetně ČR a SR, ratifikovala takzvanou Istanbulskou úmluvu. Návrh podpořilo 500 poslanců, 105 bylo proti a 87 se zdrželo.

Text vyzývá členské státy k zavedení opatření, jež zajistí ženám rovný přístup na pracovní trh, rovnost v odměňování a rovná pracovní práva. Apeluje také na členské státy, aby dohlédly na to, že pachatelé násilí na ženách budou identifikováni a sledováni policií.

Ratifikovat Istanbul

Zároveň uvádí, že pro boj s násilím na ženách je zapotřebí, aby Bulharsko, ČR, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. Ta odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií.

Státy se zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli. Česká republika úmluvu podepsala v květnu 2016, dosud ji ale neratifikovala.

The Left jasně pro

Zpravodajka návrhu o rovnosti žen a mužů v EU, europoslankyně Sandra Pereirová (z autenticky levicové frakce The Left in the EP), v příslušné parlamentní rozpravě uvedla, že ženy čelí nerovnosti v odměňování, nemají jistá pracovní místa a potřebují mít možnost ekonomické nezávislosti, aby se mohly plně účastnit společenského života. Dále hovořila o potřebě snižovat diskriminaci vůči ženám napříč EU a nutnosti zajistit práva žen v mateřství, která umožní sladit rodinný a pracovní život. Zároveň apelovala na ochranu práv v oblasti reprodukčního zdraví.

Úplná rovnost až za 60 let

Podle Indexu rovnosti žen a mužů připravovaného Evropským institutem pro rovnost žen a mužů bude v EU dosaženo rovnosti mužů a žen nejdříve za 60 let. Výsledek EU se od roku 2010 zvýšil jen o 4,9 bodu. V roce 2021 členské státy obdržely podle ČTK průměrný výsledek 68 ze 100 bodů.

(rj)