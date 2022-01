Ilustrační FOTO - Pixabay

Pracovní karanténa se bude týkat zdravotnictví či dopravy

Pracovní karanténa by se mohla týkat profesí ve zdravotnictví, dopravě, energetice, vodním hospodářství či pohřebnictví. Po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl jeho šéf a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Definitivní znění opatření k pracovní karanténě podle něj bude oznámeno až po zasedání vlády. »Ústřední krizový štáb navrhuje nějaký postup. Jediný, kdo přijímá opatření, která platí, je vláda,« zdůraznil Rakušan. Ministerstvo vnitra podle něj dostalo za úkol definovat seznam oblastí kritické infrastruktury a nezbytných dodávek, v návrhu proto neuvádí konkrétní profese.

Smyslem pracovní karantény má být udržení fungování státu i v případě, kdy by se mezi zaměstnanci kritické infrastruktury ve větší míře rozšířila varianta COVID-19 omikron. Lidé z vybraných profesí, kterým by při testování v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli pracovat i nadále. Pokud by se u člověka nákaza potvrdila i PCR testem, do práce by už nedocházel. Pracovní karanténa se nebude týkat školství.

Soňa Marková.

Podle odborné mluvčí KSČM pro zdravotnictví Soni Markové jde o doposud ve světě ojedinělé opatření. Připomněla, že je zavedeno na některých místech v USA, v jedné nemocnici v Austrálii a zvažuje to také Izrael, kde se ale proti tomu postavili odborníci. »Považují to za ohrožování veřejného zdraví. Rozhodně by tedy nemělo jít o nějaké plošné opatření. To znamená pro všechny pracovníky ve vybraných profesích na celém území ČR. Spíše o ad hoc opatření v případě konkrétního ohrožení chodu zdravotnického nebo sociálního zařízení, dopravní nebo jiné obslužnosti apod. I tak v situaci, kdy vláda chce rušit zavedené povinné očkování u vybraných profesí, nemůže přistoupit k opatření tohoto typu a povinně nařizovat chodit do práce komukoliv, pokud není vyhlášen nouzový stav. Pandemický zákon sice určité možnosti dává, ale ochrana veřejného zdraví a možnost se rozhodnout, by měly zůstat prioritní,« zdůraznila Marková.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že se pracovní karanténa bude určitě týkat pracovníků ve zdravotnictví a sociální oblasti. Podle Válka by měl mít pracovník v karanténě respirátor FFP2, měl by jíst odděleně a pracovat odděleně od ostatních zaměstnanců. Po práci by pak musel domů, nesměl by se zúčastnit volnočasových aktivit.

Kritickou infrastrukturou jsou prvky, u nichž by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatel, zdraví lidí či ekonomiku. Mezi její typické prvky patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě, ale také strategické finanční instituce a státní úřady.

(jad)