Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Wikimedia commons

Putin o mírových silách v Kazachstánu

Ruský prezident Vladimir Putin obhajoval vyslání vojáků z Ruska a dalších postsovětských států do Kazachstánu, kde před týdnem propukly rozsáhlé násilné nepokoje.

Putin podle agentury TASS při videosummitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) zdůraznil, že jednotky této vojenské aliance byly vyslány na kazachstánskou žádost a že doba jejich působení ve středoasijské zemi bude omezená.

»Naše společné působení vnímáme jako vysoce moderní a samozřejmě zcela legitimní akci,« řekl Putin o nasazení asi 2500 vojáků ze zemí ODKB v Kazachstánu. Tyto jednotky, které označil za mírové síly, budou závislé na přáních kazachstánského prezidenta.

Události v Kazachstánu Putin ve svém vystoupení označil za pokus vnějších sil o vměšování do vnitřních záležitostí Ruska a dalších států v regionu. Kazachstán podle něj v posledních dnech čelil »agresi mezinárodního terorismu«. Šéf Kremlu zdůraznil, že do nepokojů byly zapojeny skupiny »ozbrojených lidí«, kteří zjevně »prošli výcvikem v zahraničních centrech« a měli zkušenosti s bojovými akcemi. »Události v Kazachstánu nejsou první ani poslední pokus o vměšování do našich vnitřních záležitostí,« poznamenal Putin.

»Opatřeními v rámci ODKB jsme dali jasně najevo, že nedovolíme, aby se situace u nás rozkolísala a aby se uskutečnily scénáře tzv. barevných revolucí, podtrhl ruský prezident.

Kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev pak uvedl, že ve středoasijské zemi byl obnoven ústavní pořádek, i když protiteroristická operace ještě zcela neskončila. Za teroristy a bandity označuje prezident účastníky rozsáhlých násilných nepokojů, které se minulý týden rozšířily do řady kazachstánských měst. Tokajev se chystá představit návrh na složení nové vlády, informovala tisková agentura TASS.

Prezident i předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi zdůraznil, že do předem připraveného aktu agrese v Kazachstánu byli přímo zapojeni teroristé, a že vedení země brzy předloží světu důkazy o tom, co se v uplynulých dnech skutečně stalo. Tokajev vyzdvihl, že situaci se podařilo zklidnit díky silám ODKB. Vyslání asi 2500 vojáků z Ruska a dalších postsovětských republik v rámci mise ODKB do Kazachstánu samozřejmě kritizují mj. USA. Ministr zahraničí USA Antony Blinken varoval podle ČT, že kam noha ruského vojáka vkročí, odtud je pak obzvláště složité ho dostat pryč. Zjevně přitom skromně pozapomněl, že totéž platí především pro žoldáky US Army!

Tokajev také během svého vystoupení na videosummitu ODKB řekl, že v Kazachstánu nikdy nebyly nasazeny ozbrojené síly proti pokojným občanům. Minulý týden přitom podle ČTK prý oznámil, že dovolil policistům a vojákům, aby v zájmu obnovení pořádku stříleli na demonstranty bez varování.

Prezident zopakoval informaci, že během protestů přišlo o život 16 pracovníků bezpečnostních sil. Počet obětí mezi civilisty se podle něj upřesňuje. Média uvedla, že o život přišlo 164 lidí, policie ani ministerstvo zdravotnictví ale tento údaj zatím nepotvrdily.

(rj)