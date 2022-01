Rytíři Tony Blair, Benito Mussolini a další váleční zločinci

Vlna pohoršení a kritiky se snesla na rozhodnutí učinit z bývalého britského premiéra Tonyho Blaira rytíře. Britská královna Alžběta II. chce povýšením do šlechtického stavu Blaira vyznamenat za jeho zásluhy.

Mnozí proti tomu protestují, neboť upozorňují, že Blair je válečný zločinec, který by měl za své vedení ilegální války v Iráku (od 2003) a páchání přečinů v Afghánistánu spíše sedět doživotně ve vězení. Stejně jako jeho kumpán George W. Bush má totiž na rukou krev. Statisíce dětí, žen a mužů kvůli jejich agresi zemřely a celý region kolem Iráku byl destruován a stále se ocitá v chaosu.

Je ale špatné jmenovat Blaira rytířem? Spíše je to dobré, neboť se tak Blair dostává do společnosti jiných zločinců, kteří byli britskými, nedemokraticky dosazenými panovníky oceněni šlechtickými tituly. Například italský fašistický diktátor Benito Mussolini byl oceněn titulem rytíře králem Jiřím V. v roce 1923. Blairův titul rytíře je tak třeba spíše číst jako Blairovo odsouzení za jeho příspěvek tradiční britské imperiální politice. Teď už jen zbývá poslat ho do basy.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora