Almaty a různé souvislosti

Přítomnost ruských výsadkářů majících společně s několika dalšími zeměmi zajistit pořádek v kazachstánském Almaty vyvolala negativní reakci v Bidenově americké administrativě. Prý tam Rusové přiletěli, aby potlačili pokus »o nastolení demokracie«, a vlastně také proto, že tady pak chtějí zůstat. V jednom našem médiu jsem si dokonce přečetl jakési srovnání s 21. srpnem 1968 u nás. Slovo boj za demokracii na počátku almatských událostí bylo vyslovováno snad v každém mainstreamovém komentáři. Brzy se však ukázalo, že oni »demokraté« přece jen nejsou zase tak demokratičtí. Násilnosti v ulicích proti druhým občanům, proti státní moci, totiž přerostly míru tolerance a případného využívání. Rabování, krádeže, hořící auta, vraždění policistů, poničené státní budovy! Navíc, je-li pravdou, jak prohlásil současný demokraticky zvolený prezident, že do země pronikly zahraniční bojůvky, pak je třeba se zeptat, odkud a kdo je dokázal tak rychle zorganizovat?

A proč se vlastně Spojené státy, mající kolem Ruska prstenec základen, tak zřetelně postavily proti vojenské pomoci Ruska, když mezi Kazachstánem a právě Ruskem a několika dalšími postsovětskými státy existuje dohoda o vzájemné pomoci? A to v době, kdy samotné USA zřizují v Albánii velitelství, z něhož budou řízeny všechny akce amerických vojenských sil na Balkáně, které jsou rozmístěny na základnách v několika zemích tohoto prostoru. Proti tomu Rusko neprotestovalo, ač jde o akci namířenou právě proti němu.

Kazachstán je bohatá země s mnoha surovinovými zdroji a s dost vysokou životní úrovní oproti ostatním zemím střední Asie. Žije v něm přes šedesát procent Kazachů a přes dvacet procent ruskojazyčného obyvatelstva, které je rozmístěno především u hranic s Ruskou federací. Tvrzení o bídě, s nímž se setkáváme v našich mainstreamových médiích, zdaleka neodpovídá skutečnosti. Přechod moci od subjektivistického vládnutí předchozího prezidenta se uskutečnil zcela demokraticky. Rozhodnutí o zdražení plynu v zimních podmínkách, i když zřejmě odpovídalo situaci, s níž se začíná potýkat celý svět, nebylo moudré a vyvolalo demonstrace. Bylo proto odvoláno. Na rozdíl od nás, kde si necháme líbit, že s naší relativně levně vyrobenou elektřinou se obchoduje na burze, abychom pak za ni platili mnohem víc a rozdíl v penězích připadl někomu jinému.

Jde však o ty »zahraniční bojovníky«. Odkud přišli? Nepříliš daleko od Almaty je afghánská hranice. Nabízí se i to, že odtud. Nepochybuji o tom, že by tady nebyly skupiny schopné se rychle přesunout a napomoci »svým muslimským bratrům«. Kazachstán je totiž tradičně většinově muslimský. Alespoň pokud jde o Kazachy. Pak je tu i další varianta – vývoz další »barevné revoluce« a velmi rychlé zneužití pokojných demonstrací pro své cíle. To by však už nebylo v režii bigotně muslimských bojůvek, ale přímo akt organizovaný zvenčí s cílem změnit vládu ve prospěch jiných sil. Když se však někde mluví o boji za demokracii a lidská práva, pak vždycky si musím dosadit do příslušné kolonky zkratku USA, protože jen ta nám nabízí odpověď na ono klasické Quo bono? A málokdy se spletu. Stačí si připomenout Majdan, revoluce v Tunisu, Egyptě, Sýrii, Libyi a akce typu Pouštní bouře či Trvalá svoboda, jež znamenaly obsazení Iráku a Afghánistánu.

V Kazachstánu se zřejmě něco podobného nepodaří, proto ministr zahraničí Spojených států je tak rozladěn a nasměroval »své varování«, a to dokonce vpředvečer jednání Rusko-NATO o Ukrajině, do Moskvy.

Jaroslav KOJZAR