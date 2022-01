K rozporuplným 21 letům pro vojáka…

Před několika dny pražský městský soud odsoudil bývalého českého vojáka na dvacet jedna let vězení za to, že se účastnil bojů na východní Ukrajině na straně »ukrajinských separatistů«. Bývalý voják, který byl souzen v nepřítomnosti, vinu tak, jak mu byla přisouzena, odmítá, jak prohlásila jeho obhájkyně. Přesto dostal nejvyšší možný trest, jaký se dává hrůzným vrahům.

Před časem byl zveřejněn příběh muže, který se jako voják francouzské cizinecké legie účastnil bojových operací ve středu Afriky. Byl zpracován skoro jako příklad pro mladé, válkychtivé nadšence. Český souhlas se vstupem do cizinecké legie ovšem neměl. Byla to jeho soukromá záležitost. Ani nasazení legie do bojové akce nebylo posvěceno třeba velením NATO nebo Radou bezpečnosti, alespoň o ničem takovém jsme se nedozvěděli. Souzen při návratu domů pochopitelně nebyl. Proč ten dvojí metr?

Proč vrah, jenž usmrtil ze zištnosti a přitom tak hrůzným způsobem, bývá odsouzen ke stejně dlouhému trestu jako zmíněný bývalý voják? Není v tom rozpor? Nedivím se, kdyby k tak vysokému trestu byl odsouzen někdo, kdo se se zbraní v ruce účastnil bojů na straně Islámského státu. Ten skutečně měl v programu likvidovat »nevěřící« a odpůrce, ale na východě Ukrajiny? Kdyby byly splněny podmínky Minských dohod ze strany ukrajinského státu, nemuseli by se občané Luhanska a Doněcka bránit. Jejich strachu se nedivme, stále mají před očima, co po majdanském převratu se dělo v Charkově, jak ruskojazyčné Ukrajince doslova upálili v Oděse či jak je na Ukrajině zákony omezován ruský jazyk, tedy jazyk, kterým se hovoří na východě. Zde nejde o teroristickou organizaci. Přesto vynesený trest je stejný, jako by šlo o vraha.

Jiří VÁBR