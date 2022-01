Rozhodné NE modré krvi

V prvním ročníku na historii na FF UK jsem mezi ostatními kolegy měl i jednu »slavnou« osobnost. Disidenta, chartistu a fandu monarchistického uspořádání věcí Petra Placáka, později také známého jako volebního lídra monarchistického uskupení Koruna česká.

Vzpomněl jsem si na něj v souvislosti s nedávno odvysílaným posledním dílem veřejnoprávní mezinárodní minisérie Marie Terezie, který byl mj. naštěstí dostatečně sebekritický na to, aby snílky o dokonalosti představitelů šlechty (a církevních prelátů jako bonus) vrátil nohama na zem…

Zazní v něm několik velmi trefných prohlášení a větných sekvencí, z nichž zejména ty následující by v žádném případě neměly zapadnout…

František I. Štěpán Lotrinský, manžel vládkyně, prohlásil také: »Jen raději dávám peníze těm dívkám (lehčích mravů), než abych si kupoval odpustky.« Nebo: »Čestných lidí je velmi málo, zvlášť mezi šlechtici.«

A jeho syn Josef II. ho trefně doplnil: »Šlechta se chová k lidem jako ke zvířatům a církev je (zase) udržuje v tmářství…«

Čili ano, i mezi šlechtici a fráterníky se samozřejmě našli/najdou někteří vskutku osvícení jedinci, bylo/je jich ale pohříchu málo, a stali se tak vlastně onou pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo.

Například papež František je jednou z takových nevídaných výjimek, kdy za jeho stanoviska a postoje k aktuálnímu celospolečenskému dění by se nemusel stydět žádný skutečně levicový politik. Patří k jedněm z mála církevních reprezentantů, kteří se skutečně řídí Ježíšovým odkazem a pro které desatero není jen cárem papíru. Jen houšť, chtělo by se dodat. Ale zároveň vidíme, jak málo se tak výjimeční jedinci rodí, a když už se zrodí, jak málo se pak v církvích či mezi modrokrváky prosadí… Ve středověku to byli reformátoři, pak až osobnosti, které se nechaly inspirovat osvícenstvím a pak zas na dlouhou dobu skoro nic, resp. nikdo… Ne že by to mezi prezidenty bylo o moc lepší, to ne, ale určitě s republikami není hůř, milý Petře Placáku a spol.

Roman JANOUCH