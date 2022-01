FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Jedna velká americká lež

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský se pro jeden nejmenovaný týdeník vyjádřil, že Česká republika si je vědoma, že Ruská federace dlouhodobě usiluje o revizi evropské bezpečnostní architektury. Zajištění své bezpečnosti nestaví na multilaterálních mechanismech ani na respektování mezinárodního práva, ale na výlučné zóně svého vlivu ve východní Evropě. Ukrajina je v tomto ohledu pro Ruskou federaci klíčová. Domnívám se, že potud se s tím dá souhlasit. Ministr Lipavský pokračuje: »Moskva se momentálním postupem a opakovaným, neodůvodněným a nevyprovokovaným posilováním vojenské přítomnosti u hranic s Ukrajinou snaží změnit status quo a vynutit si změnu přístupu jak samotné Ukrajiny, tak NATO k základním principům utvářejícím evropskou bezpečnost po rozpadu bipolárního světa.«

Je to pořád dokola. Lež za lží, bez jakýchkoli rámců a rozměrů. Takže podle ministra Lipavského a podle velení NATO, je situace nevyprovokovaná. To, že se NATO připlížilo k hranicím Ruské federace je v pořádku, a to že Ruská federace si koncentruje svá vojska k hranicím, kdy jejich elementární a bezprostřední bezpečnost je ohrožena, tak tohle je agrese. Na bezpečnost má nárok jak Evropská unie, tak Ruská federace. Po celém světě je okolo 700 vojenských základen USA, oproti tomu, kolik má Ruská federace vojenských základen? Jaký je to poměr a jak jsou vzdálené od Ruských hranic. Lipavký dodává: »ČR jako součást NATO koordinuje své kroky k odvrácení další ruské agrese vůči Ukrajině s dalšími spojenci.« Ale já se ptám, jaké kroky agrese vůči Ukrajině to jsou?

Ale pojďme dál, jak psali na jednom českém webovém portále: Rusko ze svých požadavků na »bezpečnostní záruky« ustoupit odmítá, stejně jako Západ nechce nechat Ukrajinu napospas svému sousedovi. Co to znamená nechat napospas? USA tam rozpoutala občanskou válku za pomoci místních proamerických sil a oligarchů. Dokonce je teď bývalý prezident Ukrajiny P. Porošenko souzen za vlastizradu. Stav ekonomiky je totálním krachem a ostudou pomajdanovské politiky. Spojené státy jsou prý po konzultacích se spojenci připraveny odříznout ruské banky od mezinárodních transakcí. Washington by také uvalil embargo na dovoz v Americe vyrobených technologií i výrobků odjinud, jež tyto technologie obsahují. A třetím trestem by bylo vyzbrojení ukrajinských povstalců, kteří by v případě okupace své země vedli proti Rusku gerilovou válku.

Takže tady nic nového, ostatně vyzbrojování geril, ISIL, rebelů v Sýrii a podobně, je už skoro veřejným tajemstvím. Celé je to postavené na kapitální lži od začátku. USA a NATO jde jen a jen o to, zabránit vlivu Ruské federace především na Evropu a rozpoutat řízený chaos v okolí hranic RF, rozpoutat Majdan na Rudém náměstí a ovládnout, drancovat ruskou ekonomiku jako to bylo na počátku devadesátých let za Borise Jelcina.

Roman BLAŠKO