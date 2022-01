Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Umělci rezignují na vyšší platy

Přitom kultura je dlouhodobě podfinancovaná

Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou plošně od ledna přidáno 1400 korun. Vláda Petra Fialy rozhodla, že platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Zároveň vláda rozhodla zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům.

Skutečnost, že se platy státních zaměstnanců v příštím roce nezvýší, pracovníci v kultuře nekritizují. Zástupci státem zřizovaných divadel, muzeí, galerií a dalších institucí, které ČTK oslovila, uvedli, že se jich zmrazení platů ale dotkne, neboť oblast umění je dlouhodobě podfinancovaná. Některé velké instituce, které zřizuje ministerstvo kultury, nechtěly krok vlády vůbec komentovat.

»Jako zásadní argument pro navýšení platů ve státní správě vnímáme vyjádření premiéra Petra Fialy, že vláda chce zohlednit především práci těch, kteří stojí v prvních řadách v boji s koronavirovou epidemií,« řekl ČTK Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel. »Nemíníme protestovat. Plně si totiž uvědomujeme, že finanční situace naší země není zrovna nejlepší,« uvedl Moša, podle kterého je třeba ocenit zejména ty, kdo nejvíce čelí koronavirové pandemii. »Zároveň však upozorňujeme na to, že oblast umění je dlouhodobě podfinancovaná, a to se týká i nedostatečné úrovně platů našich zaměstnanců,« uvedl s tím, že zásadní zlepšení této situace očekávají v okamžiku, kdy začne tato vláda naplňovat své vládní prohlášení. »Z jeho návrhu jsou k tomuto tématu nejpodstatnější první čtyři body (Financování kultury) z přiloženého materiálu,« uzavřel divadelník.

Zdeněk Štefek.

Ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie Ondřej Matyáš prohlásil, že plánované zmrazení platů ve státní sféře se České filharmonie určitě dotkne vzhledem k tomu, že orchestr je příspěvkovou organizací ministerstva kultury. »Nezbývá nám však nic jiného, že tuto skutečnost vzít na vědomí a pracovat s ní, i když uvedené řešení i vzhledem k ekonomické situaci nepovažujeme za dlouhodobě udržitelné,« sdělil ČTK.

Národní divadlo na dotaz ČTK rozhodnutí vlády nechtělo komentovat, stejně jako Národní galerie Praha.

Zdeněk Štefek (KSČM) Haló novinám sdělil, že může souhlasit jen s tím, že prioritu mají lidi v první linii boje proti covidu. »Ale již vůbec se neztotožňuji s tím, že by se měli pracovníci v kultuře (a teď nemluvím o primadonách showbyznysu, ale o zaměstnancích v kultuře s již desítky let podhodnocenou odměnou za práci) smířit s další klesající životní úrovní. Obzvláště v době, kdy vláda nemá problém najít miliardy na zbraně či na vyšší platy poslanců, nová ministerstva a nové úředníky. Ve vyjádření předsedy Asociace profesionálních divadel vnímám i určitou servilitu k pravicové vládě, určitě by mne zajímalo, co tomu řeknou přímo zástupci zaměstnanců,« dodal Štefek.

(mik)