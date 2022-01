Ti dva, co si zbyli...

Oni dva si tak nějak zbyli. Kdo? Německá »zelená« ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a její český resortní kolega, Pirát Jan Lipavský. Baerbockovou po jejích nekončících výhrůžkách Rusku v souvislosti s Ukrajinou zbavil v dané souvislosti kancléř Olaf Schulz veškerých kompetencí s tím, že s prezidentem Putinem bude jednat pouze on a že otázky kolem Nord Stream 2 a ruského plynu na straně jedné, a politika Ruska vůči Ukrajině na straně druhé se zásadně budou posuzovat odděleně a bez jakéhokoli propojování. Kdy se k podobnému, nutnému kroku odváží Petr Fiala, se uvidí.

Vlivná německá média si velmi pozorně všímají nově se rodící koalice Německo-Rakousko-Rusko s cílem co nejdříve a pro Rusko přijatelně vyřešit krizi kolem Ukrajiny. Respektive co nejrychleji spustit Nord Stream 2. Oč méně viditelně, o to důsledněji podporuje tuto koalici i francouzský prezident Emmanuel Macron a rovněž turecký prezident Erdogan, který Putinovi telefonicky přislíbil, že Turecko jako člen NATO učiní vše pro to, aby Severoatlantická aliance poskytla Rusku ty bezpečnostní záruky, které žádá.

Turecký prezident není hloupý a moc dobře ví, že čím více plynu TurkStreamem do Evropy dostane, tím více za přepravní poplatky utrží. Zajímavou taktiku zvolila také Francie. Její nejvyšší političtí činitelé a průmyslníci už v polovině prosince loňského roku demonstrativně nadbíhali ruským politickým a obchodním partnerům, aby tak diplomaticky jasně deklarovali, na čí straně v rusko-ukrajinském konfliktu země galského kohouta stojí.

V podstatě tentýž diplomatický příklad přijaly za svůj i státy jižní Evropy, které po celu dobu eskalace zmíněného konfliktu předstírají, že snad ani nejsou členy NATO.

Ten největší paradox spočívá v tom, že v Evropě tak už zbývá, kromě Polska a Pobaltí, jediný stát, ochotný riskovat zbytečný obchodní konflikt s Ruskem, a to Česká republika. Ministr zahraničí Lipavský totiž na svém Twitteru uvedl, že Česko stojí při Ukrajincích a jejich snaze zachovat si svou národní identitu a suverenitu.

»Jan Lipavský potvrdil, že Česká republika zůstává spolehlivým přítelem Ukrajiny a pevně stojí na straně ukrajinského lidu v jeho boji za ochranu suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. Oba ministři zahraničí (český a ukrajinský) se při svém prvním telefonátu dohodli na společných krocích, které mají Rusko odradit od další agrese,« stojí v komuniké ukrajinské diplomacie.

O jaké neexistující agresi mluvil, nevím, ale asi mluvil jen za těch cca 28 % voličů, kteří dali hlas této »pětikoalici« ve volbách, protože já od občanů kolem sebe spíš slyším obavu, kam povedou profašistické demonstrace v Kyjevě. O těch mne zase v mém telefonátu informoval předseda ukrajinských komunistů, soudruh a přítel Peter Symoněnko. Můj tzv. »oblíbený« proamerický web forum24.cz sice vytrubuje do světa kavárenských povalečů, že Brusel jest zděšen aktivitami prokremelských agentů Zemana, Babiše a Okamury, páchajícími ostudu této zemi po celém starém kontinentu, a hlavně v NATO, a jedním dechem apeluje na tzv. demokratické síly, aby se semkly kolem generála Petra Pavla, diplomata Pavla Fischera a senátorů Vystrčila a Hilšera a spasily českou zemi od uvržení do Putinovy náruče.

Jak naše, tak slovenská média úmyslně zamlčují fakt, že bruselští a berlínští oblíbenci pražské a bratislavské kavárny jsou mnohem více prokremelští, než Klaus, Zeman, Okamura a slovenský Fico kdy byli. Na rozdíl od Lipavského suity moc dobře vědí PROČ. V principu nejde o to Rusku podlézat a dělat si iluze. Na druhou stranu však není možné Rusko špinit za každou cenu jen proto, že to současným českým vládnoucím garniturám diktují Spojené státy americké, o což se snaží již více než 30 let. Mimochodem - zaznamenali jste kdykoli v historii, že by Rusko takovýmto způsobem zasahovalo do americké politiky?

Že Ukrajina byla zbavena slepice se zlatými vejci, tedy monopolu na přepravu ruského plynu do Evropy? Řekla si o to sama. A že Němci před časem neudělili vysílací licenci ruské TV Russia a že z Berlína vyhostili dva ruské diplomaty? To byla zjevně labutí píseň ministryně zahraničí Baerbockové. A Lipavský? Jako ten kůl v plotě, tedy vedle své německé kolegyně.

Vojtěch FILIP