Pane premiére, vysvětlete svá tvrzení pronesená k občanům!

Začal nový rok a s ním se v rámci možností mezi občany mimo jiné diskutuje o tom, co kdo řekl z našich představitelů nám, »(ne)poslušným občanům«. Je pravda, že část lidí na tyto projevy rezignovala a nezajímá je to. Ale je také část těch, kteří se nestačí divit. Těm například zavadil projev premiéra (chtělo se mně napsat našeho, ale můj, nebo náš rozhodně není). A proč?

To, že jsme v marasmu, nám sdělovat nemusel, to všichni víme a také víme proč. Ale pak tam lidé zaregistrovali štváčská tvrzení na adresu Ruska. Cituji: »Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat, a dokonce dává najevo, že je připraveno na ozbrojený konflikt. A na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu.«

Nezavání to poplašnou zprávou? Pane premiére, můžete svá tvrzení pronesená k občanům vysvětlit? Můžete nám sdělit, co vás vedlo k těmto větám? Nezaregistroval jsem, že by Rusko vydíralo Evropu, vždyť to ani západní země netvrdí. To říkáte jen vy! Vy jste zaregistroval, že je Rusko připraveno na ozbrojený konflikt a dalo to i najevo. Sdělte nám, obyčejným lidem, proč by Rusko mělo vyvolat ozbrojený konflikt, co by jej k tomu vedlo. Tvrdíte, že významné evropské státy se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech. Není to trochu jinak? Německo rezignovalo na jádro, ale neváhá například od ČR nakupovat tuto energii a zpět nám ji draze přes burzu prodávat. Takže jak to tedy je?

Připomínám vám, že svoboda projevu má své limity a končí tam, kde začíná svoboda jiných. To byste jako premiér měl vědět. Ať už je to ochrana cti, dobrého jména nebo, chcete-li, ochrana jejich příslušnosti k nějakému etniku či národnosti. Domnívám se, že vaše jednání je v rozporu a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Nebo minimálně přestupku. Váš výrok je motivován nenávistí, čímž porušujete pravidla občanského soužití.

Zaregistroval jsem slova L. Bradáčové. Za lži, nenávist a urážky by měly padat tresty. Takže paní Bradáčová, konejte (i když si myslím, že už to mělo být dávno, než se pan Fiala stal premiérem)! Anebo tento mocipán bude zase výjimkou?

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice