Eko covid

Zatímco děti ve školách ucucávají svá pitíčka papírovými brčky, která se po pár minutách v puse mění v břečku, zaměstnanci školy vyhazují plné pytle potenciálně infekčních použitých plastových testovacích sad na COVID-19.

Když se na to podívám po grétovsku, přemýšlel někdo nad tím, jak tato nemoc ovlivňuje celou planetu? Nejen po ekonomické stránce, ale i po té ekologické? Jedou tu naplno továrny na výrobu plastových testovacích sad, roušek a respirátorů, plastových štítů a obleků, rukavic, nejrůznějších očkovacích a testovacích látek a jiných chemických koktejlů, lahviček a stříkaček. To všechno se balí do papírových krabic a vozí ve velkém po celé planetě sem a tam, spotřebovávají se miliony tun nafty a leteckého benzinu, aby se to ve výsledku jednou použilo a zahodilo. V ideálním případě zlikvidovalo. V horším někam odvezlo.

A efekt? Máme tu třetí očkování, které zlepší naši imunitu o celé tři měsíce! To mléko v tetrapaku vydrží určitě déle.

Jak jsem byla od začátku pro očkování a věřila jsem v prospěšnost, teď už tomu přestávám rozumět. A věřit. Mám za sebou jak nemoc, tak dvě dávky. Každé jiné očkování mě chrání minimálně několik let. Jestli to, co mám, nepostačí, pak to nenazývejme očkováním. Vždyť jak nám říká nynější ministr zdravotnictví, nové mutace se stejně nikomu pravděpodobně nevyhnou. A očkování pak funguje jen jako premedikace, příprava těla na nemoc.

Nakonec stejně budeme většinou všichni testy netesty makat, až se z nás bude kouřit. Jak jinak si vysvětlit zaváděný termín pracovní karanténa? To jako budou v nemocnicích a v domovech pro seniory běhat přenašeči viru a pomáhat pacientům s dvoumetrovými rozestupy? Jak jako? To raději, ať vše zůstane při starém, dodržujme pravidla a testujme jen lidi se symptomy, či v rizikových pracovištích. Ušetří to nejen kasu, ale i planetu.

Helena KOČOVÁ