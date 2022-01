Ilustrační FOTO - Haló noviny

První kolo rozhovorů Rusko-USA bezvýsledné

Kreml po pondělním jednání USA a Ruska v Ženevě nevidí důvod k optimismu, uvedl podle agentury TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Zdůraznil, že u podobných rozhovorů není důležitý samotný proces, ale výsledek, o kterém nyní nelze nic říci.

»Zásadní důvod k optimismu zatím nevidíme,« poznamenal Peskov. Rusko požaduje záruky, že Ukrajina nevstoupí do útočného vojenského paktu NATO, protože by to znamenalo ohrožení ruské bezpečnosti. Američtí diplomaté ale při pondělních rozhovorech zdůraznili, že USA nikomu nedovolí ukončit v NATO politiku tzv. otevřených dveří.

»Nemáme žádné jasné časové termíny. Pozice Ruska je ale taková, že nám absolutně nevyhovuje nekonečné protahování tohoto procesu,« odpověděl Peskov na otázku novinářů, zda byly stanoveny lhůty, do kdy má podle Moskvy Washington poskytnout bezpečnostní záruky.

Rusko podle agentury Reuters dotlačilo západní představitele k jednacímu stolu tak, že v uplynulých měsících shromáždilo poblíž ukrajinské hranice odhadem zhruba 100 000 vojáků. Tím vyvolalo směšné obavy Kyjeva i Západu, že osm let po »anexi« (slovy ČTK) ukrajinského poloostrova Krym chystá »další invazi« do sousední země, poznamenala Reuters.

Kremelský mluvčí připustil, že galantní náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov po svém pondělním setkání s americkou kolegyní Wendy Shermanovou hodnotil jednání pozitivně. Podle Peskova se ovšem toto hodnocení týkalo spíše formy rozhovorů, nikoli jejich výsledku. Peskov a uvedl, že Moskvu a Washington čeká ještě několik kol rozhovorů.

Shermanová v pondělí ujistila, že Spojené státy neučiní žádné rozhodnutí o Ukrajině, Evropě nebo NATO unilaterálně, tedy bez konzultací s dotyčnými subjekty. Kromě možného budoucího vstupu Ukrajiny do NATO američtí a ruští diplomaté hovořili i o soustřeďování ruských vojsk u východních ukrajinských hranic. Ruští zástupci odmítli, že by Moskva měla v úmyslu na Ukrajinu zaútočit, zároveň ale Washington varovali, aby nepodceňoval riziko konfrontace. Shermanová novinářům zcela absurdně řekla, že Rusko by mohlo situaci uklidnit stažením svých vojáků od ukrajinské hranice či vysvětlením, proč je tam soustředilo. Přitom toto vysvětlení už Rusku poskytlo ještě v loňském roce několikrát…

Podle ruských tiskových agentur Interfax a Ria Novosti, které se odkazují na nejmenovaný zdroj, USA slíbily, že příští týden zašlou Rusku svoji reakci na jeho návrhy v písemné podobě.

Pondělní ženevské jednání k žádnému konkrétnímu výsledku podle očekávání nevedlo. Americká strana podle Shermanové dala pouze najevo připravenost jednat o vzájemném omezení rozsahu vojenských cvičení i držení některých raketových systémů.

Rjabkov novinářům zopakoval postoj své země a konstatoval, že jednání bylo profesionální. Je ale podle něj třeba průlomu a kompromisů. O tom, jestli budou rozhovory s Washingtonem pokračovat, se podle něj Moskva dohodne po setkání Rady NATO-Rusko, které má proběhnout ve středu v Bruselu, a po rozhovorech pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční zítra.

Především v otázce členství Ukrajiny v NATO tedy nejen podle ruského diplomata žádný pokrok nenastal, Rjabkov tento bod označil za nejspornější z témat pondělních rozhovorů. Rjabkov přesto i nadále v tomto bodě očekává rychlé vstřícné gesto ze strany NATO. Vyjednávání o situaci na Ukrajině totiž podle Ruska nemůže trvat měsíce a roky. A právě otázka členství Ukrajiny v paktu je podle něj zásadní pro celkový osud rozhovorů s USA.

Cvičení u hranic

Ruská armáda vyslala mezitím na cvičení k ukrajinským hranicím asi 3000 vojáků a 300 jednotek vojenské techniky, informovala agentura Interfax s odkazem na vyjádření ruských ozbrojených sil.

Cvičení probíhá ve Voroněžské, Belgorodské, Brjanské a Smolenské oblasti, informoval Interfax. První tři jmenované regiony přímo sousedí s Ukrajinou, Smolenská oblast pak leží nedaleko od ukrajinských hranic.

Do manévrů jsou zapojeny tanky a bojová vozidla pěchoty. Vojáci se mají cvičit mj. ve střelbě z ručních zbraní a obrněných vozidel a také v organizaci pochodů, upřesnila armáda.

Deník The New York Times na začátku ledna zveřejnil svoji mapu ruských vojenských pozic a upozornil, že podle armádních analytiků Moskva v posledních měsících k ukrajinským hranicím přesouvala techniku, jejíž rozmisťování je jinak časově náročné. Některé tanky a obrněná vozidla podle listu cestovaly vlaky až ze Sibiře.

(rj)