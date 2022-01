Rozčilení zemědělci protestovali v úterý před úřadem vlády. Budova v pozadí byla temná, svítilo jen pár oken. Nikdo z koaličních činitelů ani úředníků odvahu přijít mezi demonstranty nenašel. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Protest zemědělců: Živíme národ a nejsme agrobarony!

Velice hlasitě a sebevědomě se ozvali zemědělci ze zemědělských podniků různých forem z celé ČR, kteří v úterý večer skoro hodinu a půl protestovali před úřadem vlády. Rozčílilo je rozhodnutí nové vládní koalice, která chce přerozdělit dotace od větších zemědělských podniků k menším. Žádají rovné podmínky. Došlo i na kritiku celkového úpadku zemědělství, jenž znamená další prohloubení potravinové nesoběstačnosti, ohrožení výživy národa a ztrátu pracovních míst.

Asi čtyři tisíce zemědělců a potravinářů zcela zaplnily prostor před Strakovou akademií v Praze. Z »lidského lesa« vystupovaly početné transparenty s nápisy jako »Živíme tento národ«, »Chceme chovat krávy, a ne poslouchat voly«, »PirSTAN a Spolu – hrobaři českého zemědělství«, »Zaměstnáváme lidi na venkově« ad.

Do velmi chladného podvečera ke Strakovce zemědělce přivedla náhlá změna rozhodnutí současné vládní koalice, jež zhatila dosavadní dohody vytvořené kompromisně za vlády premiéra Babiše úsilím všech složek – vlády i zemědělců. Ministerstvo zemědělství nyní navrhuje zastropování dotací velkým zemědělským podnikům a chce upravit dotační systém tak, aby byl údajně šetrnější k přírodě a půdě.

»Strávili jsme stovky hodin na jednáních, a příchodem nové vlády se to prostě vyhodilo. Během týdne všechno změnit bez promyšlených souvislostí nelze. Konsenzus je vniveč, to nám vadí,« vysvětlil Haló novinám ředitel semilského Agrocentra Jizeran, a. s., Martin Lev. Že by nová vláda změnila názor oproti té minulé, se neobávali, protože je před volbami i pravicové strany ubezpečovaly, že povedou dialog. Nyní cítí zklamání a vztek.

Nehorázné vyjádření ODS

Projevy zemědělců z praxe i představitelů zemědělských svazů provázeli lidé skandováním hesel »Nejsme ovčani!«, »Chceme rovné podmínky«, »O nás bez nás« - tak se ostatně akce jmenovala. Organizátory byly Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR.

Účastníky rozlítily reakce ODS, které se již během protestu objevovaly na webových stránkách a sociálních sítích. »Na dnešní demonstraci pořádané Zemědělským svazem a Agrární komorou nejde o dobrý stav našeho zemědělství a venkova, ale za jejich nátlakem je třeba vidět několik desítek největších agrokoncernů, které mají zájem na privatizaci co největšího množství dotací. Vláda Andreje Babiše ještě na poslední chvíli změnila nová dotační pravidla tak, aby z nich co nejvíce mohly čerpat největší zemědělské podniky na úkor malých a středních. S tím nemůžeme souhlasit,« uvedla europoslankyně a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová (ODS).

Prezident Agrární komory Jan Doležal označil tato vyjádření za nehorázná. »Že nás někdo zmanipuloval, není pravda! Já chci vládě vzkázat, že z keců na FB a Twitteru se tenhle národ nikdy nenají, tento národ živíme my!« hřímal z tribuny před úřadem vlády s tím, že protestující zemědělci představují drtivou většinu zemědělských podniků v zemi. Asociace soukromého zemědělství (ASZ) – proti níž se však nechtějí nijak vymezovat a naopak ji vyzývají ke spolupráci podle hesla »každý zemědělec, který pracuje, si zaslouží úctu«, reprezentuje jen minimální podíl zemědělské činnosti. ASZ si naopak změny ve strategii dotací přeje a v otevřeném dopise předsedovi vlády úterní protest označila za politickou demonstraci síly agrobaronů.

Ovšem pravice není jednotná, protestující zemědělci mají podle šéfa Agrární komory podporu i od koaličních hejtmanů a některých koaličních senátorů.

Proč vláda rozděluje na »lepší« a »horší«?

Na pódiu se vystřídala řada řečníků, všechny spojovala nabroušenost na vládu Petra Fialy (ODS). »Zahubí-li nás vláda, je současné zdražování potravin jen začátkem mnohem smutnějšího příběhu,« řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. »My jako zemědělci nebudeme tolerovat, že někdo bude jednat o nás bez nás.... Chováme zvířata, pečujeme o krajinu, a za to nám vláda dává ‚odměnu‘, chce nás okrást o peníze! Chceme dělat co nejlépe svoji práci. Plníme podmínky, které jsou nám dány, dodržujeme všechny předpisy, v některých ohledech jsme lepší než průměr EU, a přesto jsme terčem, že jsme údajní agrobaroni? To není pravda!«

Nejen podle Pýchy Fialova vláda udělala to, co žádná jiná předtím - začala rozdělovat zemědělce na »ty lepší« a na »ty horší«. Všichni živíme tento národ, bez ohledu na to, zdali jsme malí, nebo velcí, poznamenal.¨

Zemědělství je jeden komplex

Protest podpořila prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. »Co pro nás znamená snižování produkce českého zemědělství? Jedině nedostatek české suroviny, masa, mléka, ze kterých vyrábíme české potraviny pro naše spotřebitele.« Potraviny českých producentů jsou bezpečné a chutné a i v době vrcholící pandemie covidu čeští zemědělci a potravináři zajišťovali pro občany kvalitní potraviny, za což, jak zmínil například místopředseda Svazu chovatelů drůbeže Zdeněk Mlázovský, jim nebylo ani poděkováno. V některých jiných státech toto nebylo samozřejmostí a zabezpečení potravinami bylo kolísavé.

»Nikdo je nepochválí, všichni to vidí jako automat. Kde začíná potravní řetězec? Myslí si, že na regálu v obchodě - a ono je to na poli!« pravil Mlázovský, který upozornil na ekologický nonsens, pokud by se například vejce dovážela ze Španělska. »Kde je uhlíková stopa? Kde jsou ekologičtí aktivisti?«

Dopady vládních opatření do živočišné výroby by byly likvidační, poznamenal předseda Komoditní rady pro maso a mléko Leoš Říha. »Nemůžeme si nechat rozkrádat živočišnou výrobu... Naše vláda chce, aby živočišná výroba byla ještě méně konkurenceschopná.«

Chovatelé prodělávají na každém praseti, spousta chovů se zavírá, navázal předseda Svazu chovatelů prasat Jan Stibal a ocenil, že zemědělci drží spolu. Podle něho nelze dovolit, aby chov prasat u nás v důsledku opatření Fialovy vlády skončil, protože zemědělství musí fungovat jako jeden komplex. »Soběstační v chovu prasat už dávno nejsme, protože národ, který má rád knedlo-vepřo-zelo, dováží každé druhé kilo vepřového masa ze zahraniční za neuvěřitelně nízké ceny!« řekl trpně.

Vyváženě rostlinnou a živočišnou výrobu

Vedle funkcionářů zemědělských svazů promluvili na demonstraci i lidé z praxe. Například Jaroslav Vaňous ze ZD Sloupnice. Jež má 370 členů, uvedl, že dnes už přestává být smyslem zemědělce produkovat potraviny. Připomněl, že v roce 2016 tehdejší vláda schválila Strategii zemědělství do roku 2030 – a současný vicepremiér Marián Jurečka (KDU-ČSL) byl u toho. Vaňous zná příklady zemědělských spekulantů, kteří začali podnikat jen kvůli dotacím. Zato podniky jako ZD Sloupnice hospodaří s půdou dlouhodobě, vedou živočišnou výrobu, ve Sloupnici dokončili rekonstrukci mléčné farmy, což mohou považovat za zmařenou investici, pokud dojde na plány Fialovy vlády.

Josef Vinduška ze Zemědělského obchodního družstva Žichlínek se ohradil, že není agrobaron, jak zní z řad vládní pravice. ZOD obhospodařuje 6000 ha, má 200 členů, kteří celý život pracovali v zemědělství, pečují o 1600 prasnic, 1750 krav a dokončili robotizovanou stáj a další moderní provozy. »A to máme končit?« zeptal se řečnicky Vinduška, který vyzval vládu a premiéra, aby je nechali podnikat tak, »jak to cítíme«, což je vyvážená rostlinná a živočišná výroba.

Pokud někdo tvrdí, že činnost těchto zemědělských podniků je neekologická, pak opak uvedl jako důkaz Jaroslav Lád, předseda ZD Ostaš, hospodařícího na 1900 ha a disponujícího např. robotickou stájí. Vysázeli 14 km větrolamů, jež brání větrné erozi, dále vytvořili 18 ha rybníků. »My jako zemědělci nejsme škůdci české krajiny, ani tohoto národa, jen chceme rovné podmínky,« řekl s tím, že »to, co se děje dnes, nemá precedent«, a to pracuje v zemědělství více než 40 let.

Zrušení podpor = nedozírné následky

Protest přijel podpořit také zemědělec, bývalý komunistický poslanec Josef Šenfeld, jenž podstatu toho, o co nyní jde, pro náš list shrnul takto: »Velké zemědělské podniky nemůžeme z dotačních pravidel vyškrtnout. Struktura českého zemědělství je taková, že zemědělské podniky obhospodařující nad 150 ha půdy zajišťují 84 % živočišné výroby. Naopak farmáři do 150 ha představují jen 16 % živočišné výroby. A bez živočišné výroby bychom nebyli schopni zajistit půdní úrodnost či schopnost zadržovat vodu.« Zrušení podpor pro tyto podniky by mělo nedozírné následky pro celé naše zemědělství, varoval Šenfeld.

