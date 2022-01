Ilustrační FOTO - Haló noviny/Wikimedia commons

Socialistické hnutí Kazachstánu k situaci v zemi

V Kazachstánu nyní probíhá skutečné lidové povstání a od samého počátku protesty byly sociálního a třídního charakteru, neboť zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu na burze bylo jen poslední kapkou v přetékajícím poháru trpělivosti. Vystoupení koneckonců začala stejně v Žananu z iniciativy ropných dělníků, který se stal jakýmsi politickým sídlem celého protestního hnutí, uvádí se v Prohlášení Socialistického hnutí Kazachstánu k současné situaci v zemi.

A dynamika tohoto hnutí je příznačná, protože začalo jako sociální protest, pak se začalo rozšiřovat a dělnické kolektivy využily shromáždění, aby vznesly své požadavky na zvýšení mezd o 100 %, zrušení výsledků optimalizace, zlepšení pracovních podmínek a svobodu odborové činnosti. V důsledku toho byla 3. ledna celá oblast Mangystau pohlcena generální stávkou, která se rozšířila do sousední oblasti Atyrau. Stojí za povšimnutí, že již 4. ledna vstoupili do stávky zaměstnanci ropné společnosti Tengizchevroil, kde účast amerických firem dosahuje 75 procent. Právě tam bylo v prosinci loňského roku propuštěno 40 000 pracovníků a byla naplánována nová série propouštění. Následně je během dne podpořili naftaři z oblastí Aktobe a Západní Kazachstán a Kyzylorda. Večer téhož dne navíc začaly stávky horníků společnosti ArmelorMittal Temirtau v regionu Karaganda a měděných hutí a horníků kazašské společnosti, které lze už nyní považovat za generální stávku v celém těžebním průmyslu země. A objevily se také požadavky na vyšší mzdy, nižší věk odchodu do důchodu, právo na vlastní odbory a stávky.

Sliby nikoho neuspokojily

Zároveň již v úterý začala časově neomezená shromáždění v Atyrau, Uralsku, Aktobe, Kyzyl-Orda, Tarazu, Taldykorganu, Turkestánu, Shymkentu, Ekibastuzu, ve městech Almatyské oblasti a v samotném Almaty, kde uzavření ulic vyústilo v noci ze 4. na 5. ledna v otevřený střet demonstrantů s policií, v jehož důsledku byla dočasně zadržena správa města. To dalo Kassymu-Jomartu Tokajevovi důvod k vyhlášení výjimečného stavu. Je třeba poznamenat, že těchto projevů v Almaty se zúčastnili především nezaměstnaní mladí lidé a vnitrostátní migranti, kteří žijí na předměstích metropole a pracují v dočasných či špatně placených zaměstnáních. A pokusy uklidnit je sliby, snížením ceny plynu na 50 tenge, zvlášť pro oblast Mangystau a Almaty, neuspokojily nikoho.

Nové požasavky

Ani rozhodnutí Kassyma-Jomarta Tokajeva o odvolání vlády a o následném odvolání Nursultana Nazarbajeva z postu předsedy Rady bezpečnosti protesty nezastavilo, neboť masová protestní shromáždění začala 5. ledna v těch oblastních centrech severního a východního Kazachstánu, kde předtím nebyla – v Petropavlovsku, Pavlodaru, Usť-Kamenogorsku, Semipalatinsku. Zároveň byly podniknuty pokusy o obsazení budov místní (oblastní) správy v Aktobe, Taldykorganu, Shymkentu a Almaty. V samotném Žananozenu formulovali dělníci na svém časově neomezeném shromáždění nové požadavky – rezignaci současného prezidenta a všech Nazarbajevových spolupracovníků, obnovení ústavy z roku 1993 a s tím související svobody zakládat strany, odbory, propuštění politických vězňů a ukončení represí. Okamžitě byla vytvořena Rada starších, která se stala neformálním orgánem země.

Podpora je nutná

Požadavky a hesla, které se dnes používají v různých městech a regionech, byly tedy vysílány do celého hnutí a boj získal politický obsah. Na místě se také objevují pokusy o vytvoření výborů a rad, které by boj koordinovaly. Ve stejnou dobu se vojska stáhla v Almaty, Aktau a Žanaozenu, a pokud šlo v Mangystau zatím vše v míru a vojáci odmítli demonstranty rozehnat, pak v jižním hlavním městě začaly potyčky a v noci z 5. na 6. ledna byly nasazeny speciální jednotky, které zahájily razantní čistku letiště a čtvrtí dobytých povstalci. Podle různých zdrojů jsou na straně demonstrantů již desítky mrtvých. V této situaci existuje nebezpečí násilného potlačení všech demonstrací a stávek a zde je nutné zcela paralyzovat zemi generální stávkou. Proto je naléhavě nutné vytvořit jednotné akční výbory pro územní a výrobní princip, aby byl zajištěn organizovaný odpor proti vojensko-policejnímu teroru. V tomto ohledu je také nutné podporovat celé mezinárodní dělnické a komunistické hnutí, levicová sdružení, aby bylo možné zorganizovat rozsáhlou kampaň ve světě.

Socialistické hnutí Kazachstánu požaduje:

Okamžité zastavení bojů proti jejich lidu a stažení vojsk z měst!

Okamžitou rezignaci všech Nazarbajevových představitelů včetně prezidenta Tokajeva!

Propuštění všech politických věznů a zadržených!

Zajištění práva zakládat vlastní odbory, politické strany, pořádat stávky a schůze!

Legalizaci činnosti zakázané Komunistické strany Kazachstánu a Socialistického hnutí Kazachstánu!

Vyzýváme všechny dělníky v zemi, aby v praxi realizovali požadavek popravených naftařů ze Žanaozenu – znárodnit veškerý důlní průmysl a velkoprůmysl v zemi pod kontrolou dělnických kolektivů!

10. ledna 2021

Překlad ze Solidnet/SM of Kazakhstan Vladimír SEDLÁČEK