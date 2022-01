Ehud Olmert a Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Bývalí premiéři Izraele před soudem

V Tel Avivu začalo v pondělí soudní řízení, v němž se bývalý premiér Benjamin Netanjahu a jeho rodina domáhají odškodného 837 000 šekelů (5,8 milionu Kč) od Netanjahuova předchůdce Ehuda Olmerta. Informují o tom izraelská média. Olmert v několika loňských rozhovorech označil Netanjahovu rodinu za duševně nemocnou.

Ehud Olmert poskytl rozhovory sdělovacím prostředkům loni v dubnu, kdy byl Netanjahu ještě v úřadu předsedy vlády. Hned po prvním rozhovoru Netanjahu Olmerta vyzval, aby své tvrzení odvolal, a pohrozil mu soudem, v němž bude vymáhat odškodné milion šekelů. Olmert se tomu v dalším rozhovoru vysmál. Za duševně nemocné označil Netanjahua, jeho manželku Sáru a staršího syna.

Olmert v rozhovorech hovořil o naději, že Izrael bude mít po březnových volbách lepší vládu. Řekl také, že Netanjahuova pravicová strana Likud ztrácí moc. »Co ale napravit nejde, to je duševní choroba premiéra, jeho manželky a syna,« prohlásil tehdy Olmert. Podle něj by každý odpovědný psychiatr souhlasil s tím, že je třeba rodinu hospitalizovat. »Jsou nemocní,« řekl.

Letitý kritik Olmert

Olmert Netanjahua a jeho vládnutí kritizoval několik let. Připisoval mu například odpovědnost za to, že je v Izraeli ničena demokracie. Podle zdrojů listu The Jerusalem Post se hodlá Olmert bránit u soudu argumentem, že jeho názor sdílí mnoho Izraelců i zahraničních politiků. Levicový deník Haarec zase napsal, že Olmert trvá na tom, že jeho výrok není žádnou pomluvou, protože rodina v době, kdy se takto vyjádřil, docházela na psychologické konzultace, takže jeho tvrzení byla pravdivá, nikoli vymyšlená. Ehud Olmert také požádal izraelský soud, aby zrušil pravidlo zachovávat lékařské tajemství v případě stěžovatelů, tedy rodiny Netanjahuových, aby jejich duševní stav bylo možné ověřit.

Marná právníkova snaha

Právník Netanjahuových Josi Cohen označil rodinu svých klientů za »nejskvělejší v Izraeli« a poukázal na »ne zcela čistou minulost« bývalého premiéra Olmerta. Podle Cohena by byl Olmert v jiné zemi než v Izraeli zatčen. Soudce Amit Jariv na to odvětil: »Díky bohu, že v takové zemi nežijeme.« Netanjahu chtěl čas začátku tohoto řízení posunout nebo se ho účastnit jen virtuálně, což soudce Jariv zamítl. Řekl, že termín byl znám mnoho měsíců předem a žádost o změnu podaná čtyřiadvacet hodin před začátkem je pohrdání soudem, za což může ty, kdo se nedostaví, pokutovat.

Olmert vedl vládu od roku 2006. V roce 2008 rezignoval dřív, než byl oficiálně obviněn z korupce. Většinu z 27měsíčního trestu si odpykal. Netanjahu je nyní rovněž souzen, a to ve třech kauzách. Jde v nich o zneužití důvěry a přijetí úplatků. V současnosti Netanjahu vede parlamentní opozici.

(ava, čtk)