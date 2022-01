Ilustrační FOTO - Haló noviny

Slovensko se upsalo Spojeným státům

Slovenská vláda schválila návrh dohody s USA o obranné spolupráci, na jejímž základě by američtí vojáci mohli využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť v zemi a Bratislava by získala přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy Kč) na jejich modernizaci. Opozice a prokuratura dříve uvedly, že smlouva ohrozí suverenitu země, lídři vlády to odmítli. Prokuratura sdělila, že její návrhy na úpravu textu ministerstvo obrany nepřijalo.

Dohodu po jejím podpisu ještě bude muset schválit slovenský parlament, ve kterém má koalice pohodlnou většinu, a následně ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová. Slovensko o dohodě vyjednávalo s USA už za předchozí vlády, v jejímž čele byli nyní opoziční sociální demokraté (Směr-SD). Tehdejší vedení ministerstva obrany od jednání ale odstoupilo s odůvodněním, že je proti vytváření právních podmínek pro působení cizích vojsk v zemi.

Směr-SD expremiéra Roberta Fica nyní dohodu kritizoval a oznámil, že v souvislosti s ní navrhne sněmovně vyhlásit referendum. Představitelé slovenské vlády už dříve ale tvrdili, že dohoda nepředpokládá vytváření vojenských základen USA v zemi a že podobnou dohodu uzavřely s USA například Maďarsko a Polsko, nikoli ale Česká republika. »V souvislosti s touto dohodou je šířeno mnoho dezinformací, nepravd, lží a je vyvolávána hysterie. Tato dohoda nejenže neohrožuje suverenitu a svrchovanost Slovenské republiky, je to přesně naopak. Zlepšuje schopnost ozbrojených sil Slovenské republiky bránit Slovenskou republiku, děláme to s naším spojencem,« horoval po schválení dokumentu vládou ministr zahraničí Ivan Korčok. Dodal, že dohoda je potvrzením proatlantické orientace země.

»Demagogům se podařilo navodit ve společnosti obavu, že na základě této smlouvy sem budou vstupovat američtí vojáci. Tato smlouva nijakým způsobem nezasahuje do kompetence Národní rady a vlády Slovenské republiky rozhodovat o pobytu a vstupu ozbrojených sil cizího státu,« tvrdil šéf slovenské diplomacie. Američtí vojáci už v minulosti například cvičili na Slovensku. Ministr obrany Jaroslav Naď doplnil, že dohoda o obranné spolupráci je pouze rámcovou dohodu, na kterou navážou další smlouvy. Původní návrh dohody vláda schválila s několika úpravami, když třeba souhlasila s připomínkami ministerstva dopravy.

Už dříve se proti návrhu dohody s USA postavila také slovenská generální prokuratura. V sérii připomínek k dokumentu uvedla, že by mohl výrazně omezit suverenitu Slovenska a že je nevyvážený ve prospěch USA. Navrhla například do textu doplnit ustanovení, že američtí vojáci nesmí na Slovensko vstupovat s jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi. Na to Naď reagoval slovy, že mezinárodní úmluvy rozmístění zmíněných zbraní na Slovensku vylučují.

(čtk)