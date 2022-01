Kontroverzní postava?

Před několika dny jsme mohli vzpomínat stodvacáté nedožité narozeniny jednoho z velkých českých spisovatelů Kamila Zemana, tedy Ivana Olbrachta. Vzpomínce se nevěnovalo ani jeho rodné město Semily, ani mainstreamový tisk, ač nebýt jeho, nebyl by nejen Nikola Šuhaj, ale ani epigonská díla dnes vyzvedávaných autorů. Přitom najděme v naší literatuře jiné jméno spisovatele, podle jehož námětů bylo natočeno devět filmů a jeden, pozitivně laděný, ukrajinským štábem již po Listopadu, i o něm!

Co se vlastně vyčítá Olbrachtovi? To, že byl přesvědčený komunista a tak se choval? Ze své cesty do Sovětského Ruska v roce 1920 prý dokonce napsal lživou reportáž o vězněných odpůrcích nového režimu. Ani s jeho okupační minulostí to údajně nebylo tak jasné a mělo by se toto období podle názoru ředitele semilského muzea probádat, protože byl nejen komunista, ale i položid, a přitom nebyl poslán do Terezína. Zvláště pak vadí, že se v době Slánského procesu již umírající Olbracht vyslovil za potrestání těch obviněných.

Co tedy vadí? Sociálně spravedlivý Ivan Olbracht byl totiž na straně sociální spravedlnosti. Tak vnímal i Sovětské Rusko, kam se dostal jako levicový novinář na kongres Kominterny. Kam ho jeho tamější průvodci zavedli, to popsal. I občanskou válkou zničenou zemi a snahu lidí, stoupenců nového režimu, dostat se z bídy a pozůstatků bojů. Pochopil, že pravda je na straně těch obyčejných lidí, kteří uhájili svou myšlenku před »bílým běsem« a intervenčními armádami. Když doma zažil události podzimu roku 1920 a to, jak zmanipulovaně stát vydal Lidový dům do rukou sociálnědemokratickým bossům, musel se jako komunistický autor postavit na stranu podvedených. A postavil. Nejen články v Rudém právu, ale i svou Annou proletářkou. A potom, po celém období předmnichovské republiky stál na straně bědných. Proto ho najdeme mezi obyčejnými lidmi na Podkarpatské Rusi, proto založil Komitét pro záchranu zdejšího pracujícího lidu, jehož členy se vedle Vančury stali například F. X. Šalda či V. Nezval, proto se postavil na stranu republikánů ve Španělsku.

A ona válka? Olbracht se s rodinou, věda, že gestapo se o něj bude zajímat, a to nejen pro »položidovství«, odstěhoval do Stříbřece na Třeboňsku. A skutečně, přijeli se dvakrát na něj podívat. Ač byl položidem, nevzali si ho sebou. Je zajímala především jeho komunistická minulost. Bylo víc takových položidů, kteří přežili válku. Vedle nás za okupace žila rodina Stoszkova. Také pan Stoszek byl položid. U něj dokonce se gestapo nikdy ani nezastavilo. Znám další podobné příklady, a dokonce v rodinách významných lidí.

Olbracht ještě v době války se zapojil do ilegální činnosti. Jak by jistě osvětlily archivy. Proto okamžitě po osvobození právě jeho navrhli za předsedu prvního poválečného Okresního národního výboru v Táboře, kam Stříbřec patřil, a to dokonce se souhlasem nekomunistických členů ONV.

A konečně, jak to bylo se zmíněným souhlasem s odsouzením členů tzv. Slánského skupiny? Jaké měl informace těžce nemocný Olbracht? Zemřel v prosinci 1952 a soud proběhl vlastně v době, kdy umíral. Nejen on se však vyjádřil k odsouzení kladně. I zdravý Milan Uhde, Jiří Ruml či Jiřina Jirásková v případu odsouzení Jiřiny Štěpničkové, atd. Těm se dnes nevyčítá nic?

Dál se budou promítat filmy Marika-nevěrnice, Prstýnek, Nikola Šuhaj i Nikola Šuhaj loupežník, Komedianti, Balada pro banditu a… ty byly dokonce natočeny po Listopadu… Golet v údolí, Hanele, a točili je Vladislav Vančura, Martin Frič, Karel Kachyňa, Vladimír Sís… A nikdo nedokáže vymazat z literatury kromě těch, která jsme již jmenovali, taková díla, jako jsou O zlých samotářích, Žalář nejtemnější, O smutných očích Hany Karadžičové, Podivné přátelství herce Jesenia či knihy pro mládež, jako jsou Biblické příběhy, Ze starých letopisů anebo O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách.

Proto se divím, že ti, co nesahají Olbrachtovi ani po kotníky v Semilech a jinde, se odváží křičet.

Jaroslav KOJZAR