Bublina

Blíží se olympijské hry v Pekingu. Přesněji, ty zimní. Už neodpočítáváme na měsíce, ale na týdny, a i ty zbývají de facto jen tři. Kromě evergreenu, kterým je neustálé skloňování údajného porušování lidských práv, se v souvislosti s největším letošním sportovním svátkem řeší covid. Varianta omikron straší sportovní svět a čínští pořadatelé dělají vše, aby akce neskončila podobným fiaskem jako mistrovství světa hokejistů do 20 let. Ostatně jsem o něm na tomto místě psal před týdnem.

A dovolím si zcela vědomě a účelově navázat. Čína slibuje jednu velkou uzavřenou bublinu. Hodlá zajistit, aby se sportovci, novináři či trenéři vůbec nedostali do kontaktu s běžnou populací. Rozhodně tedy nehrozí, že by se v hotelu s olympioniky konala svatba, jako jsme toho byli svědky na zmiňovaném hokejovém šampionátu v Kanadě. V bublině zůstanete od příletu a absolvování negativního testu až po odlet ze země. Očkování je povinnost, navíc organizátoři požadují negativní testy 96 a 72 hodin před odletem. Tím to však nekončí – všichni účastníci her se budou pravidelně testovat i přímo v Číně, a to dokonce každodenně. Sportovci z horských středisek budou moci do hlavního města jen v případě, když se stanou součástí ceremoniálu. A tak bychom mohli pokračovat.

Vše je dokonale propracováno, jak si vrcholná akce zaslouží. Přání pořadatelů o »covid zero«, čili žádném pozitivním případě v průběhu ZOH, je samozřejmě nereálné, zvláště když se například hokejisté budou slétat do jednoho týmu z mnoha zemí světa. Jedno se ale musí nechat – Čína dělá pro zdar her maximum.

Bojím se jen, aby zas nějaký vykuk nepsal v souvislosti s nutnými hygienickými opatřeními o ČLR jako o totalitní zemi. Omezení svobody v této souvislosti zkrátka být musejí. Dělal by to tak každý pořadatel, který by si nechtěl uříznout ostudu jako ti Kanaďané…

Petr KOJZAR