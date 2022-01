Ilustrační FOTO - Pixabay

Bude se žít hůř

Program nové koaliční vlády je podle premiéra Petra Fialy (ODS) realistický. Uvedl to při jednání Sněmovny o vyslovení důvěry vládě. Podle předsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné program rozhodně není realistický pro deset milionů lidí v ČR, kterým se pod novou vládou bude žít hůř.

Kabinet není populistický a neslibuje nic, co by nemohl splnit, uvedl ministerský předseda. Cílem vlády je podle něho dostat ČR mezi nejvyspělejší země světa. Program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat, řekl premiér.

Fiala v asi třicetiminutovém projevu popsal podle něho nejdůležitější úkoly z programu, které si kabinet pro další čtyři roky stanovil. »Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění,« řekl. Zmínil v této souvislosti důchodovou reformu a výstavbu nových jaderných zdrojů energie, v jejichž kombinaci s decentralizovanými obnovitelnými zdroji kabinet vidí zajištění energetické soběstačnosti ČR. Důchodovou reformu chce kabinet předložit do konce příštího roku. Fiala mluvil také například o výstavbě dálnic, o podpoře inovací v průmyslu a o výstavbě bytů. Do konce volebního období by se jich mělo podle premiéra stavět ročně o 10 000 navíc.

»Nějaký papír s nějakými vizemi«

»Realistický program vlády je realistický asi v tom, že neřeší sociálně ekonomickou krizi ČR a českých občanů především, vůbec jim nesděluje, jak chce řešit zvyšující se ceny všeho a jak chce občanům pomoci. Program vůbec neřeší příjmy,« řekla našemu listu Konečná. Zatím jsme podle ní od vlády viděli jenom skandály. »Nová koaliční vláda zatím předvedla jediné, a to, že málem vyhlásila válku Maďarsku, že pracovat v parlamentu se nemusí, protože lepší je jezdit se učit do USA, jak to tady máme asi správně dělat, a to, že člověk, který je nakažený covidem, musí chodit do práce,« uvedla předsedkyně komunistů. To, že kabinet nyní předložil »nějaký papír s nějakými svými vizemi« je podle Konečné sice hezké, ale nikde nenašla, z čeho to chtějí financovat. Vadí jí mimo jiné, že programové prohlášení počítá s možností zavést dobrovolné doplňkové připojištění ve zdravotnictví a naopak, že nepočítá například s navyšováním minimální mzdy. »Je určitě realistické, že snížili platy státním zaměstnancům, ale je otázka, jestli je to fér ve chvíli, kdy se všechno ostatní zvyšuje, to znamená, že reálně se mzdy a platy snižují. Ale na nákup amerických zbraní peníze chtějí najít. Takže ten program je možná realistický podle premiéra Fialy, ale rozhodně není realistický pro deset milionů lidí v téhle zemi, kterým se pod touhle vládou bude žít hůř,« konstatovala Konečná.

Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

Jediná starost vlády je »držet pohromadě«

Po Fialovi se za řečnický pultík ve Sněmovně postavil jeho předchůdce a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který v hodinu a půl trvajícím projevu kromě kritiky současného kabinetu a zpochybňování jeho schopností obhajoval kroky své vlády, kterou líčil jako úspěšnou. Vláda podle něj cítí, že jí teče do bot, a proto si vytváří alibi, proč své voliče podrazí stejně jako v minulosti. »My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nicneříkající floskule,« prohlásil Babiš. Obvinil vládu, že se chce z krize dostat drastickými škrty jako v minulosti.

Babiš ve svém projevu kritizoval Českou národní banku, která podle něj jako jediná centrální banka v Evropě i na světě stále navyšuje úrokové sazby. Hovořil o »Rusnokově drahotě« a varoval, že lidem se prodraží hypotéky. Postup ČNB označil za katastrofu a tvrdil, že svým postupem zasadí ránu ekonomice i občanům.

Programové prohlášení vlády obsahuje podle předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové jen prázdné a obecné fráze bez konkrétních čísel, protiřečí si a je výsměchem. »Programové prohlášení vlády nepřináší ani naději na stabilitu, ani perspektivu růstu,« uvedla bývalá ministryně financí. Podle ní by zamýšlená opatření vlády znamenala další zadlužení státu nejméně o 70 miliard korun ročně. Současná vláda má podle ní jedinou skutečnou starost, a to »držet pohromadě«.

Lokajský vztah k Bruselu

Vláda nemohla počítat ani s podporou poslanců SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury zatím nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin či podpory výstavby bytů, navíc prosazuje podřízenost Evropské unii a Severoatlantické alianci. »Vláda ještě před hlasováním o důvěře udělala maximum pro to, aby dokázala, že je hrozbou pro naši společnost,« prohlásil Okamura. Kabinet podle něj zastává to nejhorší, »co Brusel a jeho ideologové prosazují«. »Tak lokajský vztah má málokterá země,« uvedl Okamura a mluvil o vlastizradě.

Lídr SPD zkritizoval například postup Fialovy vlády při koronavirové krizi i prosincovou schůzku tehdy ještě kandidáta na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který pak ohlásil odchod do civilu.

V době uzávěrky našeho listu debata k vyslovení důvěry vládě ještě probíhala. U pultíku se střídali především zástupci hnutí ANO se svými i několik desítek minut trvajícími projevy. Očekávalo se ale, že Fialův kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů důvěru navzdory absencím několika koaličních poslanců získá. Ze zdravotních důvodů se omluvili Pavel Staněk (ODS) a Hana Naiclerová (STAN). Z opozičního tábora se z jednacího dne omluvili Milan Feranec, Josef Kott, Jiří Mašek, Milan Wenzl (všichni ANO) a Radek Koten (SPD), a to rovněž ze zdravotních důvodů. Koalice - i vzhledem k opozičním omluvám - měla v dolní komoře pohodlnou většinu hlasů. K vyslovení důvěry navíc stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

(jad)