Personální zemětřesení

Potkala jsem nedávno jednu známou úřednici, která byla nějaký čas na rodičovské dovolené, a ptala jsem se jí, zda se vrací na své místo na městském úřadě. Její odpověď byla negativní: »Nemám nervy na personální zemětřesení po každých volbách.«

Nyní po nástupu nové vlády zažíváme urychlenou výměnu kádrů na různých postech, od ředitele Vojenských lesů až po ředitele české policie. Kdysi se mluvilo o tom, že úředníci budou stálí, jen se bude měnit politické vedení. Nyní jsme svědky personálních změn po každých volbách na všech možných postech. Začíná to od obcí přes kraje až po ministerstva a jiné organizace. Může častá obměna pracovníků na různých postech zlepšit kvalitu vykonávaných činností?

Z dlouhodobé zkušenosti se spoluprací s městskými úředníky mohu říci, že vždy trvá delší dobu, než se nový úředník důkladně seznámí se svou problematikou, než pronikne do mezilidských spletitých vazeb, které ovlivňují mnohé rozhodování, než se prokouše kauzami, vlekoucími se mnohdy i léta. Když je jakžtakž v obraze, přijde nové vedení a rozhodne, že je potřeba vše přeorganizovat a přestavět. Nová vedení nemohou usednout na stejnou židli jako předchozí garnitura. Musí vysmejčit všechny kouty, vše přemalovat, pošťourat se ve všem, co by aspoň náznakem mohli dělat jejich předchůdci špatně, aby opět zahnojili své kanceláře svými průšvihy, nekompetentností a arogancí. Projevuje se tu malost, nízkost a nekompetentnost. Ve správě státu, od vlády přes kraje až po města a obce, se projevuje nekoncepčnost, neustálé přehodnocování dlouhodobých záměrů, nejistota budoucnosti. Co jedni zařídí, to druzí zruší.

Častá výměna na vedoucích pozicích vyžaduje stálý přísun lidí. Kde se mají brát neustále nové a nové osobnosti, noví odborníci? Lidé nemají čas postupně růst a vyvíjet se, nabírat zkušenosti a teprve pak je uplatnit ve vysokých funkcích. Skokově zazáří a pak spadnou do propadliště dějin.

Nedivme se, že žijeme v chaosu, lidé politikům nevěří. Stále se něco mění. Co se říkalo včera, dnes neplatí. Činy se rozcházejí s předvolebními sliby. Hlavně, že na chvíli urveme aspoň něco. Osobní zájmy převažují nad zájmy občanů této republiky.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM