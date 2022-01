Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pokrytectví vládních sil

Opoziční hnutí SPD a ANO podle očekávání neprosadila schválení programu mimořádné schůze, na níž chtěla vyzvat k odvolání předsedy Starostů Víta Rakušana z funkce ministra vnitra a vytvořit vyšetřovací komisi k financování STAN. Vládní koalice je nepodpořila.

Pro schválení bylo 85 ze 179 přítomných poslanců, potřeba bylo 90 hlasů. Schůze Sněmovny tak skončila. Pro schválení programu hlasovali pouze poslanci ANO a SPD a také bývalý předseda poslanců STAN Jan Farský. Následně ale oznámil, že mačkal záporné tlačítko. I bez jeho hlasu bylo proti schválení programu 87 poslanců koaličních stran a sedm zákonodárců se hlasování zdrželo. Bez schváleného programu mohli vystupovat pouze poslanci s přednostním právem.

Předseda SPD Tomio Okamura označil za nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra předseda hnutí, jehož financování není transparentní. »Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás,« uvedl šéf SPD. Spory o financování STAN dal do souvislosti i s Rakušanovou loňskou schůzkou s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který následně oznámil svou rezignaci. Rakušan podle Okamury policejního prezidenta »vyštval«.

Informaci, podle níž sponzorují STAN firmy trestně stíhaného muže, zveřejnil server Seznam Zprávy. Rakušan uvedl, že o trestním stíhání někoho, kdo souvisí s darem, neměl tušení. Vyzval Okamuru, ať podá trestní oznámení, aby věc prošetřila policie a ukázalo se, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo. »Pokud se prokáží informace, že kdokoli, kdo nám poskytl finanční dar, je spojen s trestnou činností, a hrozilo by, že peníze skutečně mají jakoukoli spojitost s trestnou činností, tak v té chvíli jako hnutí STAN samozřejmě adekvátně zareagujeme, takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme,« řekl Rakušan.

Skandální neochota STAN vysvětlit financování

Podle šéfky klubu hnutí ANO Aleny Schillerové v případě, že strana dostala peníze od trestně stíhaného podnikatele, který vede spor se státem, měla by peníze hned vrátit. »Tam by ani neměl říkat předseda hnutí STAN, že si to nechá prošetřit, to by měl vrátit okamžitě,« řekla novinářům.

»Skandální neochota a neschopnost hnutí Starostové a nezávislí vysvětlit své financování ukazuje na neuvěřitelné pokrytectví vládních sil. Neustále hovoří o ‚transparentnosti‘ a ‚otevřené komunikaci‘, realita je pak ale nejen v otázce pochybných zahraničních zdrojů financování hnutí, jehož předsedou je navíc aktuální ministr vnitra, naprosto opačná,« reagoval na jednání Sněmovny místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča. »Pro nás komunisty je toto další z mnoha důvodů, proč nová pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a právě STAN nemá v žádném případě naši důvěru,« dodal Krajča.

Vysvětlení žádají i Piráti

Financování STAN se nezamlouvá ani Pirátům. Jejich předseda Ivan Bartoš na sociálních sítích uvedl, že strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. »STAN musí své financování vysvětlit. V případě, že jsou nějaké peníze darovány v rozporu se zákonem či z problematických zdrojů, je namístě takové peníze vrátit. A to platí pro všechny politické strany,« uvedl Bartoš na Twitteru.

Místopředseda STAN Petr Gazdík ČTK řekl, že Starostové jsou připraveni koaličním partnerům věc vysvětlit. Výzvu od Pirátů zatím nedostali. »Neudělali jsme nic, čím bychom porušili zákon. Ano, jestli se někomu zdá, že by zákon měl být přísnější, tak to měl v minulosti prosadit, ale my jsme nic neporušili a máme na to nezávislý právní posudek,« řekl Gazdík.

Okamura oznámil, že jeho hnutí už má spolu s ANO potřebných 40 podpisů k tomu, aby Sněmovna musela projednat vznik vyšetřovací komise. Návrh chce předložit v pátek. Měla by prověřit původ peněžitých darů pro STAN, které údajně pocházejí ze zahraničí.

Babiš označil Piráta Michálka za psychopata

Poté, co předseda pirátských poslanců Jakub Michálek poukázal na financování hnutí ANO, se do debaty zapojil i expremiér a šéf ANO Andrej Babiš. Obvinil pirátského poslance »z posedlosti Babišem«. Michálek je podle něj »nemocný Babišem«. »Je to psychopat,« prohlásil Babiš.

Expremiér to uvedl poté, co Michálek označil za pokrytecké, že ANO se dožaduje vyjasnění dárců hnutí STAN a přitom je financováno Babišem, který je trestně stíhán, a společnostmi s ním spojenými, které čerpají státní dotace. »Je potřeba, abychom opustili tohleto pokrytectví, kdy někdo vidí třísku v oku svého bližního, ale nevidí trám v oku svém,« uvedl Michálek.

Na sponzorské dary, přicházející v posledních měsících na transparentní účet STAN, upozornila v polovině prosince Mladá fronta Dnes. Podle listu šlo o částky 100 000 až 200 000 korun. Posílaly je podle deníku firmy, které ovládají stejní lidé, respektive společnosti, které ovládají firmy z Kypru nebo v minulosti kyperské firmy založily.

Server Seznam Zprávy napsal, že spolumajitel firem, které hnutí STAN darovaly několik milionů korun, je trestně stíhaný v daňové kauze. Podle serveru jsou sponzorské firmy jako WEEE, REMA Systém, DBK management či East Building manažersky a akcionářsky propojené. Ekonomický deník v dubnu 2019 napsal, že policie obvinila společnost REMA Systém a další právnické subjekty, ale také jejich majitele, z daňového úniku, který vznikl prostřednictvím předražené reklamy.

O důvěře vládě až večer

Večer se Sněmovna vrátila k žádosti vlády Petra Fialy (ODS) o vyslovení důvěry. Poslanci začali bod projednávat ve středu v devět hodin a schůzi přerušili v sedm hodin ráno. Za sebou měli včetně polední přestávky 22hodinové jednání.

Na zasedání vystoupily s kritickými projevy desítky opozičních poslanců ANO a SPD.

Fiala ve středu při představování vládního programu řekl, že cílem kabinetu je dostat ČR mezi nejvyspělejší země světa. Program podle něho ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat. Naopak podle Babiše slibuje vláda nesplnitelné. Podle Okamury vláda nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin či podpory výstavby bytů, navíc prosazuje podřízenost EU a NATO.

Kvůli průtahům jednání o důvěře vládě Jan Farský (STAN) odložil svůj odlet na univerzitní stáž v USA. Jeho cesta byla jedním z častých témat kritiky opozičních poslanců při jednání o důvěře. Podle opozice by měl Farský rezignovat na svůj mandát, to ale poslanec odmítl.

