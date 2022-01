Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov včera sdělil, že šance na pokračování rozhovorů s NATO a USA závisí na reakci Západu na návrhy Moskvy. Případné americké sankce proti ruským lídrům označil za arogantní a absurdní. FOTO - Wikimedia commons

Sankce USA na Putina = přerušení vztahů

Kreml včera označil jednání mezi Ruskem, USA a NATO o bezpečnostních zárukách jako neúspěšná. V zásadních otázkách panovaly neshody, konstatoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Případné uvalení sankcí na šéfa Kremlu Vladimira Putina ze strany USA by podle něj bylo mimořádným krokem srovnatelným s přerušením vztahů mezi Washingtonem a Moskvou.

Peskov zkritizoval americké demokraty, kteří zveřejnili návrh podoby protiruských sankcí pro případ, že by ruská armáda podnikla invazi na Ukrajinu. Návrh zákona dává prostor pro postihy týkající se plynovodu Nord Stream 2, ale i pro zmrazení majetku ruského prezidenta, premiéra a dalších ruských představitelů a armádních velitelů. Kreml to označil jako pokus o nátlak na Moskvu. TASS s odkazem na Peskova píše, že Moskva by v takovém případě jednala »adekvátně«. »Je to a priori nesmyslné, protože se mluví o sankcích, které lze v jejich podstatě a s ohledem na nevyhnutelnou adekvátní reakci fakticky přirovnat k iniciativě pro přerušení vztahů,« nechal se slyšet Peskov. »Takové dokumenty a prohlášení samozřejmě hodnotíme velmi negativně. Zejména na pozadí probíhající série jednání, byť neúspěšných, ale stále jednání,« citoval TASS Peskova. Uvalení sankcí na hlavu ruského státu by bylo zcela mimořádným opatřením, které by bylo »srovnatelné s přerušením vztahů«.

Jednání z tohoto týdne mezi Západem a ruskými představiteli, označil Peskov za neúspěšná. »Rozhovory byly zahájeny kvůli získání konkrétních odpovědí na konkrétně položené základní otázky. A v těchto zásadních otázkách byly zaznamenány neshody. To je špatné, lze to považovat jako minus ze dvou kol jednání, která se odehrála,« řekl také mluvčí Kremlu. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov pro RTVi včera uvedl, že jednání Rusko, USA a NATO se dostala do slepé uličky a není důvod v brzké době opět zasedat k jednacímu stolu. Nové kolo rozhovorů nemá smysl, dokud Rusko nebude mít jasno, zda na Západě existuje určitá »rezerva ve flexibilitě«. A poznamenal, že jednání se nyní odehrávají na různých úrovních.

