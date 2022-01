Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bojí se koalice vyšetřovací komise?

Opoziční hnutí SPD ve Sněmovně neuspělo s návrhem na zřízení vyšetřovací komise k financování vládního hnutí STAN. Koaliční kluby požadavek lídra SPD Tomia Okamury na zařazení tohoto bodu do programu schůze vetovaly.

Zřízení vyšetřovací komise chtěla opoziční hnutí SPD a ANO projednat už na čtvrteční mimořádné schůzi k financování STAN. Návrh jejího programu ale vládní koalice zamítla a schůze se neuskutečnila. Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že vládní hnutí dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem.

Komise by se měla podle Okamury zabývat tím, kdo jsou koncoví vlastníci společností, a zaměřit se také na majetkovou strukturu firem. »Je potřeba vysvětlit, zda sponzorské dary byly poskytnuty v souladu se zákonem,« uvedl šéf SPD.

Předseda poslanců STAN Josef Cogan zopakoval stanovisko hnutí, podle kterého hnutí nepřijalo žádný finanční dar nezákonně. »A již vůbec nedošlo k tomu, že by byl STAN jakkoli financován ze zahraničí,« řekl. Hnutí podle Cogana všechny přijaté dary prověří. »Jestliže se potvrdí jejich spojitost s trestně stíhanými osobami, tak předmětné vrátíme,« dodal.

Alibisticky se k pochybnému financování svého koaličního partnera postavili šéfové dalších koaličních stran. Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům řekl, že s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem se shodli na tom, že je třeba všechny informace z médií vyjasnit. »Shodli jsme se, že je třeba, všechny ty věci vyjasnit. A hnutí STAN to nepochybně dělá,« uvedl Fiala.

Hnutí STAN by mělo financování vysvětlit i podle předsedy koaličních Pirátů Ivana Bartoše, který na sociálních sítích uvedl, že strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. »Předsednictvo STAN ty informace ověří, pak o tom budeme informováni,« uvedl.

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že STAN dostal peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. Rakušan přijetí darů hájí tím, že o trestním stíhání některých sponzorů vedení hnutí nevědělo. »Absolutně odmítám výklady ANO či SPD, že bych jako ministr vnitra měl mít přehled o tom, jaká stíhání jsou vedena. To nemám a bylo by to špatně,« uvedl Rakušan. Pokud by někomu byla prokázána vina, STAN by podle něj peníze vrátil.

Podle šéfky poslaneckého klubu hnutí ANO Aleny Schillerové v případě, že strana dostala peníze od trestně stíhaného podnikatele, který vede spor se státem, měla by peníze hned vrátit. »Tam by ani neměl říkat předseda hnutí STAN, že si to nechá prošetřit, to by měl vrátit okamžitě,« řekla novinářům.

O odkladu stavebního zákona až v březnu

Poslanci se několik hodin zabývali také návrhem koaličních poslanců na odklad části nového stavebního zákona.

Na návrh bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) však jeho projednávání přerušili do 1. března. Návrh na přerušení prošel hlasy 83 poslanců opozičních hnutí ANO a SPD, zatímco zapotřebí jich bylo alespoň 82. Koalici na přehlasování opozičního návrhu chyběly hlasy. Omluveno bylo 21 poslanců vládní koalice.

Skupina koaličních poslanců, kteří v minulém volebním období nový stavební zákon kritizovali, navrhla, aby se o rok odložil vznik krajských stavebních úřadů, které mají spadat pod Nejvyšší stavební úřad. Povolování běžných staveb, rodinných domků, garáží nebo třeba bytů by se řídilo dosavadní právní úpravou. Od 1. července příštího roku by tak vznikl jen Specializovaný a odvolací stavební úřad, který má povolovat takzvané vyhrazené stavby, například dálnice nebo elektrárny. Dostálová varovala, že odklad by postihl hlavně bytovou výstavbu. Negativně se vůči poslaneckému návrhu na částečný odklad účinnosti vyslovil i Svaz průmyslu a dopravy.

(jad)