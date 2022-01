Lidé, bděte

Vypůjčil jsem si název od klasika, protože nejlépe vystihuje to, o co jde. I dnes. Jistě jste si také všimli, jak se nápadně změnil přístup některých redaktorů zpravodajství České televize k naší vládě. Mlaskají blahem, že se jim podařil záměr – naštvat lidi, rozdělit společnost a vládnout, jenomže v tom se mýlí, panovat nebudou! I proto, že stejný záměr, ale mnohem více rafinovaně, prosazuje i jiná televize, totiž CNN Prima News.

Ještě zřetelněji se tak stalo poté, co vyšlo programové prohlášení nové vlády. Ministři, kterých je o tři více než v kritizované vládě minulé, s malou kvalifikací, někteří záměrně bez zkušeností, s programem, který má posloužit zájmům jiných…

Ve školách se budeme učit nově o dějinách dvacátého století, tedy o době, kterou si moje generace dobře pamatuje, protože jsme ji prožili a pamatujeme si i vyprávění a vzpomínky našich rodičů. A noví tvůrcové dějin mi nebudou vykládat, co jsem mohl, chtěl, a dokonce co jsem si myslel! Spolu se záměrem snížit objem učiva je to cesta k tomu, vychovat digitálně, tedy moderně a snadno, manipulovatelnou společnost. Hlavní zásada digitalizace, že data se pořizují jen jednou, chybí. Můj dojem je, že s odkazem na tzv. ochranu osobních údajů mají vzniknout systémy, které budou účelově dostupné jen pro vyvolené. Místo aby se rychle trestalo jejich zneužití. Jenomže nová legislativa má prý posloužit pro chytré řízení státu!

Vláda podrobí revizi naše vztahy s Čínou a Ruskem. Mezi demokratické země, se kterými chceme rozvíjet vztahy a prohlubovat spolupráci, je zařazen i Tchaj-wan. Fikaně, mluví se o oblasti, nikoliv o státech, to by bylo totiž i proti oficiálně OSN uznávanému dělení světa. Česko-německé vztahy se budou intenzivně prosazovat v celé šíři spektra, o záměru obnovení havlovského pojetí zahraniční politiky darmo mluvit.

Málo potěší také záměry v oblasti zemědělství, kde má dojít k další diskriminaci současných efektivních společností a firem, což ohrozí i naši samostatnost v zajištění potravin, které u nás můžeme vypěstovat. No, chybět nebudou, dovezeme je přece z Polska nebo z Francie. Ani dotace na pěstování třeba kanadských borůvek to nevytrhnou, je však pravdou, že si někdo pomůže.

Záměrem vlády je také posílit úlohu Senátu a jeho pravomoci. Považuji to za cestu do pekel, Senát má přece roli danou Ústavou, nemá být jen odkladištěm neúspěšných kandidátů na prezidenta. Tu úlohu, kterou by měl plnit, by nejlépe zajistil Senát, který by vznikl z předsedů okresních samospráv. Ty jsou stejně velké, což odpovídá i požadavkům na racionální řízení a správu.

Takže i v tomto směru máme řešení. Jsem dokonce připraven se třeba ucházet i o volbu prezidenta, a to jen proto, abych mohl znovu vyhlásit dekrety prezidenta Beneše, o jejichž osud se obávám. Oprávněně?

František BENEŠ