Hlavní kvalifikaci má…

Věděl jsem, že Markéta Pekarová Adamová není žádný myslitel, ale aby ve svých výrocích došla tak daleko? Ne, to jsem skutečně nečekal a asi málokdo z nás. I proto skoro sedmdesát pět procent dotázaných v anketě uskutečněné k jejím výrokům potvrdilo, že by neměla už napříště nic komentovat a raději mlčet.

Oč šlo? O volby v Maďarsku. V souvislosti s nimi vyslovila na svém facebooku, jak zaznamenala média, svůj názor, podle nějž by se Maďaři v blížících se volbách měli zbavit svého dosavadního prezidenta tak, jak prý Češi, tedy podle jejího slovníku, »vyhnali« Babiše. Důvod? Protože prý »neváhá navazovat pochybné svazky se zeměmi, jako je Rusko a Čína, a to na úkor svých spojenců, včetně nás«. Jde pochopitelně o dodávky některých komodit, na které my v důsledku našeho neustále pravicí utužovaného nepřátelství nemůžeme dosáhnout. A také o mírové vztahy ve světě. Také to české pravici vadí. Harašení zbraněmi je její program. A podřízenost zájmům Spojených států. Názor je ovšem názor. Žijeme údajně ve svobodě, i když naše mozky jsou neustále zpracovávány mainstreamovými médii. Lze vyslovovat cokoli. Paní Pekarová Adamová má tedy právo také vyslovit své mínění. Jenže je v tom háček. Je předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a má tedy zvažovat, co a kde řekne. Proto se nedivme bývalému prezidentu České republiky Václavu Klausovi, že vše, jak jsme se mohli dozvědět ze Seznamu, komentoval slovy, že jde o »nehorázné výroky o tom, že Maďaři mají v nadcházejících tamních parlamentních volbách vyhnat svého dlouholetého premiéra Orbána, jsou těžko uvěřitelným, v historii česko-maďarských vztahů naprosto bezprecedentním nepřátelským útokem ze strany jednoho z našich nejvyšších ústavních činitelů«, a doporučil její odvolání. Jistě si je ovšem vědom, že takto složená Sněmovna nemá nejen síly, ale ani zájem, Pekarovou Adamovou odvolat, protože zatím většinu v ní mají ti, pro něž hlavní ideologií je nenávist a naprostá podřízenost USA. A tak krok za krokem se stáváme další z »banánových republik«, která své vlastní zájmy prodala za zájem Washingtonu.

Měli bychom se ovšem zeptat, kdo je Markéta Adamová Pekarová, že tak »odborně« doporučuje převrat v Maďarsku? Inženýrka z ČVUT, dobrovolnice »workcampů«, spoluorganizátorka českých táborů a akcí pro děti ze sociálně slabšího prostředí – kvalifikace na mezinárodní politiku tedy vskutku příkladná. Zvolení předsedkyní TOP 09 bylo účelové. Strana totiž potřebovala lepší »image« a ženská tvářička, která umí rychleji mluvit než myslet, se po Kalouskově éře hodila. Když pak její stranu vzala pod křídla Fialova ODS, měla vyhráno. Jinak by se její zástupci do Poslanecké Sněmovny nedostali. Koaliční šachy ji vynesly do funkce předsedkyně. Neznamenaly však, že jí přidají schopnosti a mezinárodní rozhled. Proto se ani nemůžeme divit jejímu vyjadřování na Facebooku, neznalosti mezinárodní slušnosti ani neschopnosti pochopit, co vlastně takové předsedkyni Sněmovny patří do resortu. Tedy ani to, že tam zahraniční vztahy nepatří a doporučování jiným zemím, koho si mají vybrat do svého čela a koho nikoli, také ne.

Ale možná se mýlím. Paní Pekarová Adamová na rozdíl od řady současných ministrů umí totiž anglicky, a tudíž hlavní kvalifikaci má.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)