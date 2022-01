Že by paní ministryně neovládala angličtinu?

Nová paní ministryně obrany nás v pondělním televizním vystoupení seznámila se svým programem. A trochu také pobavila. Ona, neangličtinářka, nám jednotlivé body vždy představila slůvkem »slajd«, tedy slide, jak si lze najít jeho psanou variantu v anglickém slovníku. Co je to vlastně slajd? Podle téhož slovníku buď »diapozitiv« nebo »pojízdné sedátko v závodních veslařských člunech« či »blána užívaná při psaní a přímém promítání při přednáškách«. Údajně se užívá jako název »jednoho snímku v prezentaci«. Co z toho měla paní Černochová na mysli? O diapozitiv jít nemohlo. Text přece četla z papíru anebo armádní pomocníci jí namísto papírových stránek dali s sebou zvětšený diapozitiv? Jenže, jak známo, ten se promítá, tedy především v dobách dávno minulých, na plátno nebo bílou stěnu a diváctvo si tak mohlo prohlížet snímky z dovolené. Je ovšem možné, že pro paní ministryni text, který četla, byl promítán zespodu a promítající přístroj byl umístěn v tribunce, u níž stála. To pochopitelně nevím.

Pak jako druhé je ve slovníku uvedeno ono »pojízdné sedátko v závodních veslařských člunech«. Nesmyslnost tohoto spojení snad ani není nutné vyvracet. Stejně jako třetí překladový význam, tedy, že šlo o »blánu používanou při psaní…«, i když, přemýšlím-li o tom, ani to bych neodmítal. Číst z blány, která je připravena pro množení, je přece možné a ušetří to zbytečně promrhaný papír. A paní ministryně se zavázala šetřit. Sama tak jde příkladem. Kupa papírů, z nichž své programové cíle četla, tedy »slajdy«, ukazuje, že stejně chce ušetřit při koupi bojových vozidel určených pro válečné akce někde ve světě. Kde, to zatím není rozhodnuto a stejně se nebude rozhodovat v Praze, ale daleko od nás, až za Atlantikem.

Zbývá »jeden snímek v prezentaci«. Tady však nešlo o snímky, ale o body programu. Čeština má pro takový účel zmíněné slovo – bod. Nejde o bodnutí anebo cílový puntík na mapě generálního štábu, i když jde většinou o »bezrozměrný základní geometrický útvar, co nemá části, co nelze dále dělit«. V programech lidí se tím míní jeden konkrétní úkol či cíl (zase další krásná česká slova), k němuž se člověk nebo instituce chtějí dopracovat. Jenže to slovo (slova) je (jsou) české/á. Nezní ovšem mezinárodně, není (nejsou) odpovědí těm, kteří neznalosti angličtiny paní Černochové kritizují. Možná proto paní ministryně obrany namísto českých slov použila angličtinu. Možná slangovou, možná nepatřičnou. Ale přece jen angličtinu. A tak se dostala i k volnému překladu slova »slide«, tedy k »jednomu snímku v prezentaci«, a po prvním »slajdu« následuje druhý »slajd«, pak třetí, čtvrtý a tak dále. A kdo pak může říci, že neovládá americkou angličtinu?

Otakar ZMÍTKO